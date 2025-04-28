IBM планирует инвестировать в США 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет

Американская корпорация International Business Machines ( IBM ) планирует инвестировать 150 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет. Планируемые инвестиции включают более 30 миллиардов долларов на исследования и разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров.

Об этом сообщает Вloomberg.

IBM, одна из крупнейших компаний-работодателей в сфере технологий в стране, заявила, что ее цель – подпитывать экономику и "ускорять свою роль мирового лидера в области вычислений".

"С момента нашего основания 114 лет назад мы уделяли особое внимание рабочим местам и производству в Америке, и благодаря этим инвестициям и производственным обязательствам мы гарантируем, что IBM останется эпицентром самых передовых в мире вычислительных возможностей и возможностей искусственного интеллекта", — отметил генеральный директор Арвинд Криш.

За последние пять лет IBM потратила на исследования и разработки в мировом масштабе $33,6 млрд. Общие операционные расходы компании за этот период составили $141,8 млрд.

Мейнфреймовые системы IBM – серверы, формирующие внутреннюю инфраструктуру многих крупных предприятий – производятся в северной части штата Нью-Йорк. В бизнес-планах компании продолжить проектировать, создавать и собирать квантовые компьютеры в США.

IBM не единственные, кто поддерживает политику 47-го президента США по расширению и базированию производства в США. В частности, компании от Apple и Eli Lilly разработали планы потратить миллиарды долларов на развитие отечественного производства после избрания Дональда Трампа.

Что известно об IBM?

International Business Machines Corporation (IBM) – американская электронная корпорация; один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения; один из самых крупных провайдеров глобальных информационных сетей. Корпорация занимает шестое место в списке крупнейших компаний в мире. Штаб-квартира находится в Армонке, штат Нью-Йорк, США. IBM производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в областях от мейнфреймов до нанотехнологий. В собственности IBM больше патентов, чем у любой другой технологической компании. IBM имеет инженеров и консультантов в более чем 170 странах.

Напомним, IBM потеряла 15 государственных контрактов на сумму около $100 млн из-за сокращения расходов администрацией президента США Дональда Трампа.