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IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років

сервери IBM
IBM інвестує у США $150млрд. / Вікіпедія

Американська корпорація International Business Machines (IBM) планує інвестувати 150 мільярдів доларів у США протягом наступних п'яти років. Заплановані інвестиції включають понад 30 мільярдів доларів на дослідження та розробку мейнфреймів та квантових комп'ютерів

Про це повідомляє Вloomberg.

IBM, один із найбільших компаній-роботодавців у сфері технологій у країні, заявила, що її мета — підживлювати економіку та "прискорювати свою роль світового лідера в галузі обчислень".

"З моменту нашого заснування 114 років тому ми приділяли особливу увагу робочим місцям та виробництву в Америці, і завдяки цим інвестиціям та виробничим зобов'язанням ми гарантуємо, що IBM залишиться епіцентром найпередовіших у світі обчислювальних можливостей та можливостей штучного інтелекту", — зазначив генеральний директор Арвінд Крішна.

За останні п'ять років IBM витратила на дослідження та розробки у світовому масштабі $33,6 млрд. Загальні операційні витрати компанії за цей період становили $141,8 млрд.

Мейнфреймові системи IBM – сервери, що формують внутрішню інфраструктуру багатьох великих підприємств – виробляються у північній частині штату Нью-Йорк. У бізнес-планах корпорації продовжити проектувати, створювати і збирати квантові комп'ютери в США.

IBM не єдині, хто підтримує політику 47-го президента США з розширення і базування виробництва в США. Зокрема компанії від Apple та Eli Lilly. розробили плани витратити мільярди доларів на розвиток вітчизняного виробництва після обрання Дональда Трампа.

Що відомо про IBM?

International Business Machines Corporation (IBM) — американська електронна корпорація; один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення; один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає шосте місце в списку найбільших компаній світу. Штаб-квартира розташована у Армонку, штат Нью-Йорк, США. IBM виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення, послуги (хостинг, консалтинг) у сферах від мейнфреймів до нанотехнологій. У власності IBM більше патентів, ніж у будь-якої іншої технологічної компанії. IBM має інженерів та консультантів у більш ніж 170 країнах

Нагадаємо, IBM втратила 15 державних контрактів на суму близько $100 млн через скорочення витрат адміністрацією президента США Дональда Трампа. 

Автор:
Тетяна Ковальчук