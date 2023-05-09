Для допомоги бізнесу IBM створила платформу штучного інтелекту Watsonx

Американська корпорація International Business Machines (IBM) на своїй щорічній конференції Think анонсувала IBM Watsonx - нову платформу, яка має спростити компаніям ведення бізнесу, зокрема, інтегрувавши ШІ у їхні власні справи. Про це повідомило видання TechCrunch.

В IMB заявили, що компанії зможуть використовувати Watsonx як інструмент для навчання і розгортання своїх систем ШІ, автоматичного створення коду з використанням запитів і великих мовних моделей - для різних цілей, таких як створення формул хімічних речовин або моделювання змін клімату.

Використовуючи Watsonx.ai, який IBM описує як “корпоративну студію для розробників штучного інтелекту”, користувачі також можуть перевіряти та розгортати моделі, а також контролювати моделі після розгортання, нібито консолідуючи свої різні робочі процеси.

В компанії запевняють, що Watsonx - єдина інструментальна платформа ШІ на ринку, яка пропонує низку попередньо навчених, розроблених для підприємства моделей та "рентабельну інфраструктуру".

Раніше директор IBM озвучив плани щодо заміни 7800 співробітників на штучний інтелект. Це стосується позицій, на яких представники компанії не взаємодіють з клієнтами. Зокрема, призупинить найм на посади, які можуть бути замінені штучним інтелектом у найближчі роки.

Зазначимо. штучний інтелект планує запровадити в пошуковик Google. Компанія зробить пошук більш персоналізованим і людяним за допомогою чат-бота на основі штучного інтелекту і відеокліпів.