Spotify видалив тисячі пісень, створених штучним інтелектом

Через підозру в накручуванні прослуховування стримінгова платформа Spotify, на якій можна слухати музику і подкасти, видалила десятки тисяч пісень від стартапу Boomy. Ця платформа дозволяє завантажувати треки, які були згенеровані штучним інтелектом. Про це повідомило Financial Times.

За словами співрозмовників видання, сервіс видалив близько 7% треків, завантажених Boomy, що дорівнює десяткам тисяч пісень.

В компанії звукозапису Universal Music виникла підозра щодо потокової активності на піснях Boomy.

Припускають, що використовувався штучний стримінг, коли прослуховування конкретних треків збільшується через онлайн-ботів, які видавали себе за слухачів-людей.

Стартап Boomy запрацював два роки тому, платформа дозволяє слухачам обирати різні стилі, щоб створити автоматично згенерований ШІ трек.

Потім користувачі можуть викладати музику на стримінгові сервіси та отримувати з них прибуток.

Таким чином було створені понад 14 мільйонів пісень.

В Spotify підтвердили, що компанія видалила частину контенту Boomy.

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