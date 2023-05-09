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Spotify удалил тысячи песен, созданных искусственным интеллектом
Из-за подозрения в накручивании прослушивания стриминговая платформа Spotify, на которой можно слушать музыку и подкасты, удалила десятки тысяч песен от стартапа Boomy. Эта платформа позволяет загружать треки, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщило Financial Times.
По словам собеседников издания, сервис удалил около 7% треков, загруженных Boomy, что равняется десяткам тысяч песен.
В компании звукозаписи Universal Music возникло подозрение относительно поточной активности на песнях Boomy.
Предполагают, что использовался искусственный стриминг, когда прослушивание конкретных треков увеличивается из-за онлайн-ботов, которые выдавали себя за слушателей-людей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стартап Boomy заработал два года назад, платформа позволяет слушателям выбирать разные стили, чтобы создать автоматически сгенерированный ИИ трек.
Затем пользователи могут выкладывать музыку на стриминговые сервисы и получать с них прибыль.
Таким образом было создано более 14 миллионов песен.
В Spotify подтвердили, что компания удалила часть контента Boomy.
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