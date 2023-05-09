Spotify удалил тысячи песен, созданных искусственным интеллектом

Из-за подозрения в накручивании прослушивания стриминговая платформа Spotify, на которой можно слушать музыку и подкасты, удалила десятки тысяч песен от стартапа Boomy. Эта платформа позволяет загружать треки, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщило Financial Times.

По словам собеседников издания, сервис удалил около 7% треков, загруженных Boomy, что равняется десяткам тысяч песен.

В компании звукозаписи Universal Music возникло подозрение относительно поточной активности на песнях Boomy.

Предполагают, что использовался искусственный стриминг, когда прослушивание конкретных треков увеличивается из-за онлайн-ботов, которые выдавали себя за слушателей-людей.

Стартап Boomy заработал два года назад, платформа позволяет слушателям выбирать разные стили, чтобы создать автоматически сгенерированный ИИ трек.

Затем пользователи могут выкладывать музыку на стриминговые сервисы и получать с них прибыль.

Таким образом было создано более 14 миллионов песен.

В Spotify подтвердили, что компания удалила часть контента Boomy.

Отметим, в Microsoft предупреждают, что искусственный интеллект может нанести реальный вред. Главный экономист корпорации Microsoft Майкл Шварц считает, что искусственный интеллект будет опасен в руках недобросовестных людей.

Также немецкие авторы и исполнители призывают ужесточить правила для ChatGPT из-за угрозы авторским правам.

Представители творческих профессий взволнованы тем, что из-за развития ChatGPT могут пострадать их авторские права.

Профсоюзы креативного сектора Verdi и DGB, а также ассоциации фотографов, дизайнеров, журналистов и иллюстраторов подписали письмо Европейской комиссии, Европейского совета и законодателям ЕС.