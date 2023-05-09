Для помощи бизнесу IBM создала платформу искусственного интеллекта Watsonx

Американская корпорация International Business Machines (IBM) на своей ежегодной конференции Think анонсировала IBM Watsonx – новую платформу, которая должна упростить компаниям ведения бизнеса, в частности, интегрировав ИИ в их собственные дела. Об этом сообщило издание TechCrunch.

В IMB заявили, что компании смогут использовать Watsonx в качестве инструмента для обучения и развертывания своих систем ИИ, автоматического создания кода с использованием запросов и больших языковых моделей – для различных целей, таких как создание формул химических веществ или моделирование изменений климата.

Используя Watsonx.ai, который IBM описывает как "корпоративную студию для разработчиков искусственного интеллекта", пользователи также могут проверять и развертывать модели, а также контролировать модели после развертывания, якобы консолидируя свои разные рабочие процессы.

В компании уверяют, что Watsonx – единственная инструментальная платформа ИИ на рынке, которая предлагает ряд предварительно обученных, разработанных для предприятия моделей и "рентабельную инфраструктуру".

Ранее директор IBM озвучил планы по замене 7800 сотрудников искусственным интеллектом. Это касается позиций, на которых представители компании не взаимодействуют с клиентами. В частности, приостановит найм на должности, которые могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы.

Отметим, искусственный интеллект планирует ввести в поисковик Google. Компания сделает поиск более персонализированным и человечным с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов.