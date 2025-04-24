IBM втратила державні контракти через урізання витрат адміністрацією Трампа

Американська корпорація International Business Machines втратила 15 державних контрактів на суму близько $100 млн через скорочення витрат адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Незважаючи на сильний фінансовий звіт за перший квартал, це спричинило падіння акцій компанії більш ніж на 6% після завершення біржових торгів.

Постраждалими виявилися контракти федерального консалтингового підрозділу IBM, відомого як Big Blue, який разом із конкурентами, зокрема Accenture, зазнав наслідків нових обмежень, запроваджених Департаментом з питань ефективності уряду США.

Хоча втрачені замовлення становлять менше 1% загального обсягу контрактів консалтингового напрямку компанії, аналітики вказують на зростання невизначеності щодо подальших державних витрат — у контексті нової тарифної та бюджетної політики Трампа.

На тлі таких подій IBM уперше за тривалий час вирішила надати квартальний прогноз, аби зміцнити довіру інвесторів. Компанія очікує виручку в другому кварталі на рівні від $16,40 до $16,75 млрд, що перевищує середню оцінку ринку в $16,33 млрд.

У першому кварталі IBM повідомила про зростання загального доходу на 1%, до $14,5 млрд. Водночас консалтинг показав зниження на 2% — до $5,1 млрд, що відповідає очікуванням. Скоригований прибуток склав $1,60 на акцію — значно вище за прогноз у $1,40, завдяки зростанню в сегменті програмного забезпечення з високою маржею.

Фінансовий директор IBM Джеймс Кавано підкреслив, що компанія не бачить суттєвого впливу чинної тарифної політики США на свої операції за межами країни, проте активно шукає податкові альтернативи в умовах нових економічних викликів.

Загалом акції IBM з початку року зросли на 12%, випередивши індекс S&P 500, який навпаки впав майже на 9%. Однак, як зазначає головний інвестиційний директор Running Point Capital Майкл Ешлі Шульман, попри позитивний квартал, скасування контрактів через бюджетні скорочення можуть викликати нову хвилю занепокоєння серед інвесторів.

IBM також повідомила, що її так званий AI Book of Business — сукупність бронювань та продажів продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом — перевищив $6 млрд, що на $1 млрд більше, ніж у попередньому кварталі.

Окрім цього, IBM планує призупинити прийом людей на посади, які можуть бути замінені штучним інтелектом у найближчі роки.