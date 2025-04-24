IBM потеряла государственные контракты из-за урезания расходов администрацией Трампа

Американская корпорация International Business Machines потеряла 15 государственных контрактов на сумму около $100 млн из-за сокращения расходов администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на сильный финансовый отчет за первый квартал, это привело к падению акций компании более чем на 6% после завершения биржевых торгов.

Пострадавшими оказались контракты федерального консалтингового подразделения IBM, известного как Big Blue, которое вместе с конкурентами, в частности Accenture, испытало последствия новых ограничений, введенных Департаментом по вопросам эффективности правительства США.

Хотя утраченные заказы составляют менее 1% от общего объема контрактов консалтингового направления компании, аналитики указывают на рост неопределенности относительно дальнейших государственных расходов — в контексте новой тарифной и бюджетной политики Трампа.

На фоне таких событий IBM впервые за долгое время решила предоставить квартальный прогноз, чтобы укрепить доверие инвесторов. Компания ожидает выручку во втором квартале на уровне от $16,40 до $16,75 млрд, что превышает среднюю оценку рынка в $16,33 млрд.

В первом квартале IBM сообщила о росте общего дохода на 1%, до $14,5 млрд. В то же время консалтинг показал снижение на 2% — до $5,1 млрд, что соответствует ожиданиям Скорректированная прибыль составила $1,60 на акцию — значительно выше прогноза в $1,40, благодаря росту в сегменте программного обеспечения с высоким.

Финансовый директор IBM Джеймс Кавано подчеркнул, что компания не видит существенного влияния действующей тарифной политики США на свои сделки за пределами страны, однако активно ищет налоговые альтернативы в условиях новых экономических вызовов.

Всего акции IBM с начала года выросли на 12%, опередив индекс S&P 500, который наоборот упал почти на 9%. Однако, как отмечает главный инвестиционный директор Running Point Capital Майкл Эшли Шульман, несмотря на положительный квартал, отмена контрактов из-за бюджетных сокращений может вызвать новую волну беспокойства среди инвесторов.

IBM также сообщила, что ее так называемый AI Book of Business – совокупность бронирований и продаж продуктов, связанных с искусственным интеллектом – превысил $6 млрд, что на $1 млрд больше, чем в предыдущем квартале.

Кроме того, IBM планирует приостановить прием людей на должности, которые могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы.