Индекс Биг Мака: гривна недооценена по отношению к доллару почти на 50%

По индексу Биг Маку в июле 2025 года доллар США в Украине должен стоить около 22 грн, что почти вдвое ниже официального курса в 41,81 грн. Это свидетельствует о существенном недооценении гривни — на 47,5% и ставит ее среди самых слабых валют мира по покупательной способности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Economist.

Сколько стоит доллар в Украине?

Индекс Биг Мака сравнивает стоимость одноименного продукта в разных странах, чтобы оценить покупательную способность валют. В Украине бургер стоит 132 грн, тогда как в США — $6,01.

На основе таких расчетов Украина вошла в список стран с наиболее недооцененными валютами. Еще больший разрыв между реальной и "бургерной" стоимостью валюты наблюдается в Египте, Индонезии, Индии, Тайване, Вьетнаме, Филиппинах и ЮАР.

К странам с переоцененными валютами относятся Швейцария (+49,6%), Уругвай, Норвегия, Швеция, Дания, а также Великобритания, где фунт, по оценке индекса, переоценен на 13,5%.

Индекс Биг Мака

Ежегодно публикующий The Economist индекс Биг Маку является неофициальным, но довольно популярным показателем оценки валют. Его разработал журнал The Economist в 1986 году как простой способ сравнения покупательной способности разных валют.

Он основан на принципе паритета покупательной способности, сравнивая стоимость идентичного продукта в разных странах. Это позволяет определить, является ли валюта определенной страны переоцененной или недооцененной по отношению к доллару США.

Несмотря на то, что этот индекс является упрощенным способом оценки валютного рынка, он наглядно демонстрирует экономические дисбалансы и отражает тенденции мировых финансовых систем.

Методология индекса базируется на стоимости Биг Мака. Первоначально определяется его цена в США, служащая базовым ориентиром. Далее анализируется цена этого же продукта в остальных странах, выраженная в государственной валюте. Затем эта сумма конвертируется в доллары США по текущему обменному курсу.

Напомним, валютный рынок Украины сохраняет относительную стабильность. В течение недели с 7 по 11 июля курс гривны к доллару колебался в пределах 41,4–41,9 грн/долл., а к евро – в диапазоне 48,8–49,5 грн/евро. Аналитики отмечают, что до конца июля серьезных изменений не ожидается: доллар, вероятно, останется в пределах 41,6–42 грн., а евро – в коридоре 48,5–49,5 грн.