Індекс Біг Маку: гривня недооцінена до долара майже на 50%

За індексом Біг Маку в липні 2025 року долар США в Україні мав би коштувати близько 22 грн, що майже вдвічі нижче за офіційний курс у 41,81 грн. Це свідчить про суттєве недооцінення гривні — на 47,5%, і ставить її серед найслабших валют світу за купівельною спроможністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Economist.

Скільки має коштувати долар в Україні?

Індекс Біг Мака порівнює вартість однойменного продукту в різних країнах, щоб оцінити купівельну спроможність валют. В Україні бургер коштує 132 грн, тоді як у США — $6,01. Якщо перерахувати українську ціну у доларах за чинним курсом, отримаємо $3,16 — майже вдвічі дешевше, ніж в Америці.

На основі таких розрахунків Україна увійшла до списку країн із найбільш недооціненими валютами. Ще більший розрив між реальною та "бургерною" вартістю валюти спостерігається в Єгипті, Індонезії, Індії, Тайвані, В'єтнамі, на Філіппінах та в ПАР.

Натомість до країн із переоціненими валютами належать Швейцарія (+49,6%), Уругвай, Норвегія, Швеція, Данія, а також Велика Британія, де фунт, за оцінкою індексу, переоцінено на 13,5%.

Про Індекс Біг Маку

Індекс Біг Маку, який щорічно публікує The Economist, є неофіційним, але досить популярним показником оцінки валют. Його розробив журнал The Economist у 1986 році як простий спосіб порівняння купівельної спроможності різних валют.

Він базується на принципі паритету купівельної спроможності, порівнюючи вартість ідентичного продукту в різних країнах. Це дозволяє визначити, чи є валюта певної країни переоціненою або недооціненою відносно долара США.

Незважаючи на те, що цей індекс є спрощеним способом оцінки валютного ринку, він наочно демонструє економічні дисбаланси та відображає загальні тенденції світових фінансових систем.

Методологія індексу базується на вартості Біг Маку. Спочатку визначається його ціна в США, яка слугує базовим орієнтиром. Далі аналізується вартість цього ж продукту в інших країнах, виражена у національній валюті. Потім ця сума конвертується у долари США за поточним обмінним курсом.

Нагадаємо, валютний ринок України зберігає відносну стабільність. Протягом тижня з 7 по 11 липня курс гривні до долара коливався в межах 41,4–41,9 грн/дол., а до євро – у діапазоні 48,8–49,5 грн/євро. Аналітики зазначають, що до кінця липня серйозних змін не очікується: долар, ймовірно, залишиться в межах 41,6–42 грн, а євро – в коридорі 48,5–49,5 грн.