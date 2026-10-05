Индия предложила Украине и РФ план по перемирию в Черном море и энергетике

Индия активизировала свое участие в поиске путей прекращения войны России против Украины и ведет переговоры с обеими сторонами по безопасности судоходства в Черном море, поставке энергоносителей и возможному прекращению взаимных ударов. Для Украины такие договоренности напрямую касаются стабильности морского экспорта и работы энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Вloomberg .

По его словам, в последние месяцы Нью-Дели стал "чуть больше вовлеченным, чем просто адвокация" прекращения войны.

"Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной на этот счет. Мы пытаемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море", – заявил Джайшанкар.

Переговоры также касаются поставок энергоносителей и возможности прекращения атак.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что Индия стала одной из четырех стран, предложивших собственные варианты прекращения войны. Остальные предложения поступили от Турции, Египта и США.

По словам Сибиги, все инициативы предполагают взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам и возобновление безопасного судоходства в Черном море. Индийское предложение он назвал "наиболее исчерпывающим", не раскрывая его детального содержания.

Для украинской экономики безопасность Черного моря имеет критическое значение из-за зависимости значительной части экспорта от морских маршрутов. В то же время прекращение атак на энергетические объекты могло бы снизить риски для промышленности и энергосистемы.

Более активная дипломатическая роль Индии происходит на фоне ее тесных экономических отношений с Россией. Москва остается важным партнером Нью-Дели в энергетике, торговле и оборонной сфере, а Индия продолжает покупать российские энергоносители.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и черноморским портам Индия начала сокращать закупки российской нефти и искать альтернативных поставщиков в странах Персидского залива, Западной Африке и Америке.