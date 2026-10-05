Індія запропонувала Україні та РФ план щодо перемир'я в Чорному морі й енергетиці

Індія активізувала свою участь у пошуку шляхів припинення війни Росії проти України та веде переговори з обома сторонами щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, постачання енергоносіїв і можливого припинення взаємних ударів. Для України такі домовленості безпосередньо стосуються стабільності морського експорту та роботи енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на Вloomberg.

За його словами, останніми місяцями Нью-Делі став "трохи більше залученим, ніж просто адвокація" припинення війни.

"Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства в Чорному морі", – заявив Джайшанкар.

Переговори також стосуються постачання енергоносіїв та можливості припинення атак.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше повідомив, що Індія стала однією з чотирьох країн, які запропонували власні варіанти припинення війни. Інші пропозиції надійшли від Туреччини, Єгипту та США.

За словами Сибіги, усі ініціативи передбачають взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах та відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі. Індійську пропозицію він назвав "найбільш вичерпною", не розкриваючи її детального змісту.

Для української економіки безпека Чорного моря має критичне значення через залежність значної частини експорту від морських маршрутів. Водночас припинення атак на енергетичні об'єкти могло б зменшити ризики для промисловості та енергосистеми.

Активніша дипломатична роль Індії відбувається на тлі її тісних економічних відносин із Росією. Москва залишається важливим партнером Нью-Делі в енергетиці, торгівлі та оборонній сфері, а Індія продовжує купувати російські енергоносії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через удари по російських нафтопереробних заводах і чорноморських портах Індія почала скорочувати закупівлі російської нафти та шукати альтернативних постачальників у країнах Перської затоки, Західній Африці та Америці.