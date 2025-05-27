Индия впервые разрешила частным фирмам строить современные истребители: детали

Индия впервые позволит частным фирмам проектировать и разрабатывать боевые самолеты. Страна наращивает внутреннее оборонное производство, чтобы снизить зависимость от импорта, а также заменить свой стареющий парк самолетов, преимущественно российского производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Министерство обороны Индии 27 мая заявило, что у государственных компаний и частных предприятий будут "равные возможности" на "конкурсной основе" для строительства двухмоторных истребителей.

Индийские фирмы могут подавать заявки "как самостоятельно, так и как совместное предприятие или консорциум". До сих пор государственная Hindustan Aeronautics Limited доминировала в местной аэрокосмической промышленности, а частные компании в большинстве своем ограничивались производством компонентов самолетов.

Этот шаг отвечает более широкому стремлению премьер-министра Нарендры Моди к самообеспечению в обороне на фоне сохраняющейся напряженности с соседями Китаем и Пакистаном.

Однако эксперты отмечают, что стране понадобилось десятилетие, чтобы разработать и развернуть свои одномоторные истребители Tejas, и теперь перед ней стоит более сложная задача – построить двухмоторные боевые самолеты. Остается непонятным, где Индия будет получать двигатели для своих двухмоторных истребителей, поскольку планы совместного производства из США находятся на стадии переговоров.

Напомним, США одобрили возможную продажу Украине учебного и технического оборудования для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму около 310,5 миллионов долларов.