Индия нанесла ракетные удары по Пакистану: что известно и как отреагировал Трамп

В ночь на среду, 7 мая, Индия объявила о начале военной операции "Синдур" против Пакистана, нанеся 24 удара по шести объектам как на территории Пакистана, так и в подконтрольном ему Кашмире Восемь человек погибли, 35 пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Индия атаковала Пакистан

Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира

"Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", нанося удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и пакистанском Кашмире. Вооруженные силы Индии совершили точечный удар по лагерям террористов. Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. характера", — говорится в заявлении Минобороны Индии.

После завершения операции в индийском оборонном ведомстве опубликовали сообщение: "Справедливость совершена. Слава Индии".

Ответ Пакистана

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Государственное телевидение Пакистана сообщило, что, по данным армии, Индия нанесла удары по трем регионам Пакистана, сообщает AFP.

В пакистанском Кашмире у гор вокруг города Музаффарабад после полуночи было слышно несколько громких взрывов. После взрывов у городов отключили электроэнергию.

Пакистан заявил, что "ответит на неспровоцированную агрессию Индии"

Ранее министр обороны Пакистана заявил, что живых на планете не останется, если Индия победит в войне, так как обе страны обладают ядерным оружием.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на военную операцию Индии против Пакистана, назвав ее "досадной", сообщает CNN.

"Это досадно. Мы только что узнали об этом, именно когда заходили в Овальный кабинет, только услышали, что что-то может произойти, учитывая прошлое — они уже давно воюют, знаете, воюют многие десятилетия и даже надеюсь, что это закончится очень быстро", — отметил Трамп.

Госдепартамент США уже призвал Индию и Пакистан к деэскалации.

Китай выразил сожаление по поводу военных действий и призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации.

Предыстория конфликта

Индо-пакистанский конфликт продолжается со времени получения независимости Индией и Пакистаном в 1947 году. Основная причина конфликта — спор о принадлежности Кашмира.

Так, на границе Пакистана и Индии около двух последних недель продолжалась стрельба. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях.

Все началось с террористической атаки в индийском регионе Джамму и Кашмир. 22 апреля боевики обстреляли десятки туристов. Теракт унес жизни 26 человек. Индия обвинила в теракте Пакистан и пообещала военный ответ.