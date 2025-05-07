Індія завдала ракетних ударів по Пакистану: що відомо та як відреагував Трамп

У ніч на середу, 7 травня, Індія оголосила про початок військової операції "Синдур" проти Пакистану, завдавши 24 удари по шести об'єктах як на території Пакистану, так і в підконтрольному йому Кашмірі. Вісім людей загинули, 35 постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Індія атакувала Пакистан

Влада Індії оголосила, що розпочала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані, а також у пакистанській частині Кашміру

"Збройні сили Індії розпочали операцію "Сіндур", завдаючи ударів по терористичній інфраструктурі в Пакистані та пакистанському Кашмірі. Збройні сили Індії здійснили точковий удар по таборах терористів.Жоден пакистанський військовий об’єкт не піддавався нападам. Наші дії були цілеспрямованими, зваженими і не мали ескалаційного характеру", - йдеться в заяві Міноборони Індії.

Після завершення операції в індійському оборонному відомстві опублікували повідомлення: "Справедливість здійснено. Слава Індії".

Відповідь Пакистану

У Міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по об'єктах на території країни. Державне телебачення Пакистану повідомило, що, за даними армії, Індія завдала ударів по трьох регіонах Пакистану, повідомляє AFP.

У пакистанському Кашмірі поблизу гір навколо міста Музаффарабад після півночі було чути кілька гучних вибухів. Після вибухів у міст відключили електроенергію.

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Раніше міністр оборони Пакистану погрожував, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні, так як обидві країни мають ядерну зброю.

"Якщо Індія нападе, якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті без нас. Боронь Боже, але саме так і буде," — заявив оборони Пакистану Хаваджа Асіф.

Пакистан закрив свій повітряний простір для всіх рейсів на 48 годин.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її "прикрою", повідомляє CNN.

"Це прикро. Ми щойно дізналися про це, саме коли заходили до Овального кабінету, щойно почули. Гадаю, люди здогадувалися, що щось може статися, зважаючи на минуле — вони вже давно воюють, знаєте, воюють багато десятиліть і навіть століть. Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", — зазначив Трамп.

Передісторія конфлікту

Індо-пакистанський конфлікт триває з часу отримання незалежності Індією і Пакистаном у 1947 році. Основна причина конфлікту — суперечка щодо приналежності Кашміру. Країни воювали тричі — у 1947–1949 роках, у 1965-му і 1971-му. Водночас траплялися прикордонні сутички.

Так, на кордоні Пакистану та Індії близько двох останніх тижнів тривала стрілянин. Обидві сторони звинувачували одна одну в провокаціях.

Все почалося з терористичної атаки в індійському регіоні Джамму і Кашмір. 22 квітня бойовики обстріляли десятки туристів. Теракт забрав життя 26 людей. Індія звинуватила у теракті Пакистан і пообіцяла військову відповідь.