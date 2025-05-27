Індія вперше дозволила приватним фірмам будувати сучасні винищувачі: деталі

Індія вперше дозволить приватним фірмам проектувати та розробляти сучасні бойові літаки. Країна нарощує внутрішнє оборонне виробництво, щоб знизити залежність від імпорту, а також заміни свій старіючий парк літаків, переважно російського виробництва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністерство оборони Індії 27 травня заявило, що державні компанії та приватні підприємства матимуть "рівні можливості" на "конкурсній основі" для будівництва двомоторних винищувачів.

Індійські фірми можуть подавати заявки "як самостійно, так і як спільне підприємство чи консорціум". Досі державна Hindustan Aeronautics Limited домінувала у місцевій аерокосмічній промисловості, а приватні компанії здебільшого обмежувалися виробництвом компонентів літаків.

Цей крок відповідає ширшому прагненню прем'єр-міністра Нарендри Моді до самозабезпечення в обороні на тлі напруженості, що зберігається з сусідами Китаєм і Пакистаном.

Однак експерти зазначають, що країні знадобилося десятиліття, щоб розробити і розгорнути свої одномоторні винищувачі Tejas, і тепер перед нею стоїть складніше завдання — побудувати двомоторні бойові літаки. Залишається незрозумілим, де Індія отримуватиме двигуни для своїх двомоторних винищувачів, оскільки плани щодо їх спільного виробництва із США знаходяться на стадії переговорів.

Нагадаємо, США схвалили можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.