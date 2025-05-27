Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

47,37

47,22

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія вперше дозволила приватним фірмам будувати сучасні винищувачі: деталі

винищувач HAL Tejas, злітна смуга, дерева
Індійський винищувач HAL Tejas. / Вікіпедія

Індія вперше дозволить приватним фірмам проектувати та розробляти сучасні бойові літаки. Країна нарощує внутрішнє оборонне виробництво, щоб знизити залежність від імпорту, а також заміни свій старіючий парк літаків, переважно російського виробництва.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністерство оборони Індії 27 травня заявило, що державні компанії та приватні підприємства матимуть "рівні можливості" на "конкурсній основі" для будівництва двомоторних винищувачів.

Індійські фірми можуть подавати заявки "як самостійно, так і як спільне підприємство чи консорціум". Досі державна Hindustan Aeronautics Limited домінувала у місцевій аерокосмічній промисловості, а приватні компанії здебільшого обмежувалися виробництвом компонентів літаків.

Цей крок відповідає ширшому прагненню прем'єр-міністра Нарендри Моді до самозабезпечення в обороні на тлі напруженості, що зберігається з сусідами Китаєм і Пакистаном.

Однак експерти зазначають, що країні знадобилося десятиліття, щоб розробити і розгорнути свої одномоторні винищувачі Tejas, і тепер перед нею стоїть складніше завдання — побудувати двомоторні бойові літаки. Залишається незрозумілим, де Індія отримуватиме двигуни для своїх двомоторних винищувачів, оскільки плани щодо їх спільного виробництва із США знаходяться на стадії переговорів.

Нагадаємо, США схвалили можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук