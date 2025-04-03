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Иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились

долларов, евро, banknotes, background
Прямые иностранные инвестиции в Украину сократились в 2024 году / Depositphotos

Национальный банк Украины опубликовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) за 2024 год. Согласно отчету, приток ПИИ в Украину за год составил 3,33 млрд долларов, что на 1,16 млрд долларов (25%) меньше, чем в 2023 году.

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Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Главным источником инвестиций осталось реинвестирование прибыли, составившее 71,6% от общей суммы (2,38 млрд долларов). Однако этот показатель также сократился на 30%, что может быть связано с ослаблением валютных ограничений на трансграничные переводы, включая выплату дивидендов.

Фото 2 — Иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились

По его словам, сокращение долговых обязательств перед аффилированными предприятиями также повлияло на общие показатели. Как результат, общий объем накопленных ПИИ (запас инвестиций) за год уменьшился на 0,7% (0,38 млрд. долларов) до 54,57 млрд. долларов.

Это на 17% меньше, чем в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения.

Гетманцев отмечает, что Украина продолжает оставаться на низком уровне по показателю инвестиций в душу населения среди стран Центральной и Восточной Европы. Для сравнения, в Польше накопившиеся ПИИ на 2023 год составили 335,5 млрд долларов, что в шесть раз больше, чем в Украине.

Несмотря на войну, некоторые отрасли остаются привлекательными для иностранных инвесторов, в частности, ОПК, агропереработка, фармацевтика, IT, стройматериалы и FMCG. Эксперты отмечают, что развитие инвестиционного климата требует упрощения земельных вопросов, подключения к инфраструктуре, доступного финансирования и страхования военных рисков.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко