Иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились

Национальный банк Украины опубликовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) за 2024 год. Согласно отчету, приток ПИИ в Украину за год составил 3,33 млрд долларов, что на 1,16 млрд долларов (25%) меньше, чем в 2023 году.

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Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Главным источником инвестиций осталось реинвестирование прибыли, составившее 71,6% от общей суммы (2,38 млрд долларов). Однако этот показатель также сократился на 30%, что может быть связано с ослаблением валютных ограничений на трансграничные переводы, включая выплату дивидендов.

По его словам, сокращение долговых обязательств перед аффилированными предприятиями также повлияло на общие показатели. Как результат, общий объем накопленных ПИИ (запас инвестиций) за год уменьшился на 0,7% (0,38 млрд. долларов) до 54,57 млрд. долларов.

Это на 17% меньше, чем в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения.

Гетманцев отмечает, что Украина продолжает оставаться на низком уровне по показателю инвестиций в душу населения среди стран Центральной и Восточной Европы. Для сравнения, в Польше накопившиеся ПИИ на 2023 год составили 335,5 млрд долларов, что в шесть раз больше, чем в Украине.

Несмотря на войну, некоторые отрасли остаются привлекательными для иностранных инвесторов, в частности, ОПК, агропереработка, фармацевтика, IT, стройматериалы и FMCG. Эксперты отмечают, что развитие инвестиционного климата требует упрощения земельных вопросов, подключения к инфраструктуре, доступного финансирования и страхования военных рисков.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.