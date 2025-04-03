Іноземні інвестиції в Україну у 2024 році скоротилися

Національний банк України опублікував дані щодо прямих іноземних інвестицій (ПІІ) за 2024 рік. Згідно зі звітом, притік ПІІ в Україну за рік склав 3,33 млрд доларів, що на 1,16 млрд доларів (25%) менше, ніж у 2023 році.

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Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головним джерелом інвестицій залишилося реінвестування прибутку, яке склало 71,6% від загальної суми (2,38 млрд доларів). Однак цей показник також скоротився на 30%, що може бути пов’язано із послабленням валютних обмежень на транскордонні перекази, включаючи виплату дивідендів.

За його словами, скорочення боргових зобов’язань перед афілійованими підприємствами також вплинуло на загальні показники. Як результат, загальний обсяг накопичених ПІІ (запас інвестицій) за рік зменшився на 0,7% (0,38 млрд доларів) до 54,57 млрд доларів.

Це на 17% менше, ніж у 2021 році перед початком повномасштабного вторгнення.

Гетманцев зазначає, що Україна продовжує залишатися на низькому рівні за показником інвестицій на душу населення серед країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння, у Польщі накопичені ПІІ на 2023 рік становили 335,5 млрд доларів, що у шість разів більше, ніж в Україні.

Незважаючи на війну, деякі галузі залишаються привабливими для іноземних інвесторів, зокрема ОПК, агропереробка, фармацевтика, IT, будматеріали та FMCG. Експерти зазначають, що розвиток інвестиційного клімату потребує спрощення земельних питань, підключення до інфраструктури, доступного фінансування та страхування військових ризиків.

Додамо, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.