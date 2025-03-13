Иностранные инвесторы распродают тайваньские акции, TSMC потеряла 10%

Глобальные фонды активно сокращают свои вложения в тайваньский фондовый рынок, что повлекло за собой значительное падение акций технологического сектора. За последние 12 сессий инвесторы продали тайваньских акций на 391 миллиард новых тайваньских долларов (11,9 миллиарда долларов США).

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Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) за этот период снизился почти на 10%, поскольку иностранные инвесторы распродали 155 миллионов акций. Падение произошло на фоне общего снижения стоимости акций производителей чипов в мире из-за роста беспокойства по поводу переоцененности сектора.

Инвесторы становятся более осторожными, в частности из-за успеха китайского искусственного интеллекта DeepSeek, подвергшего сомнению отставание Китая в этой сфере от глобальных конкурентов.

Аналитики HSBC Holdings Plc отмечают, что несмотря на значительную роль искусственного интеллекта в трансформации рынка, нынешняя нестабильность заставляет многих инвесторов переходить на менее рисковые активы.

Несмотря на продолжающееся падение, тайваньский фондовый индекс Taiex Index в четверг вырос второй день подряд, сократив общее снижение с февральского максимума до 5%. Акции TSMC также частично возобновились после положительной динамики на американских биржах и сообщений Reuters о возможном партнерстве компании с американскими разработчиками микросхем в совместном предприятии Intel Corp.

С 2022 года TSMC ведет переговоры о строительстве первого завода по производству микросхем в немецком Дрездене.