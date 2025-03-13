Іноземні інвестори розпродають тайванські акції, TSMC втратила 10%

Глобальні фонди активно скорочують свої вкладення у тайванський фондовий ринок, що спричинило значне падіння акцій технологічного сектору. Протягом останніх 12 сесій інвестори продали тайванських акцій на 391 мільярд нових тайванських доларів (11,9 мільярда доларів США).

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Про це пише Bloomberg.

Найбільший виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) за цей період знизився майже на 10%, оскільки іноземні інвестори розпродали 155 мільйонів його акцій. Падіння відбулося на тлі загального зниження вартості акцій виробників чіпів у світі через зростання занепокоєння щодо переоціненості сектору.

Інвестори стають більш обережними, зокрема через успіх китайського штучного інтелекту DeepSeek, який поставив під сумнів відставання Китаю у цій сфері від глобальних конкурентів.

Аналітики HSBC Holdings Plc зазначають, що, попри значну роль штучного інтелекту в трансформації ринку, нинішня нестабільність змушує багатьох інвесторів переходити на менш ризикові активи.

Попри тривале падіння, тайванський фондовий індекс Taiex Index у четвер зріс другий день поспіль, скоротивши загальне зниження з лютневого максимуму до 5%. Акції TSMC також частково відновилися після позитивної динаміки на американських біржах та повідомлень Reuters про можливе партнерство компанії з американськими розробниками мікросхем у спільному підприємстві з Intel Corp.

Додамо, що з 2022 року TSMC веде перемовини про будівництво першого заводу з виробництва мікросхем в німецькому Дрездені.