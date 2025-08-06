Иностранные оборонные компании активизировали спрос на рынке киевских офисов

Мировые компании-гиганты из сферы оборонно-промышленного комплекса ведут переговоры об открытии в Украине производственных мощностей, поэтому ищут офисные помещения в столице.

Компании военного сегмента создали дополнительный спрос на рынке офисной недвижимости в Киеве. Как писало Delo.ua, часто им нелегко найти помещение в аренду, поэтому рынок предлагает более сложные механизмы удовлетворения их потребностей. По информации CBRE, такие компании рассматривают не только аренду, но и покупку помещений, земельных участков, а также потенциальное собственное строительство.

Впрочем, рынок подогревают не только национальные, но и иностранные компании. Как отметил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник в комментарии Рroperty times, Украина сегодня становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовым современным системам вооружения. Ведь мировые компании-гиганты из сферы оборонно-промышленного комплекса запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров и административно офисных представительств.

По словам эксперта UTG, в этом процессе активно вовлечены компании из Германии (Rheinmetall, KMW), Турции (Baykar), Норвегии (Kongsberg), Латвии (Atlas Aerospace), Великобритании (BAE Systems), США (Northrop Grumman), а также Дании, Франции, Польши и Италии. создают новые рабочие места.

В целом же, по словам Олейника, количество представленных в Украине международных компаний и их представительств – основных потребителей профессиональной офисной недвижимости – в динамике продолжает сокращаться. Большая часть международных финансовых учреждений, вышедших из Украины после Мирового экономического кризиса 2008 года, так и не вернулась.

Вооруженная агрессия России в 2014-2015 годах привела к началу массового оттока российских компаний, их токсичность в сотрудничестве и окончательное закрытие в 2022-2023 годах несмотря на попытки перерегистрации на украинских или европейских юридических лиц. Из-за военных действий и физических угроз для сотрудников большинство стран мира поставили Украину на паузу в выходе на рынок новых брендов, а существующие представительства сокращают персонал или релокуются.

Однако, как отмечает эксперт, лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию России.

Ранее Delo.ua писало, что офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025 года.

Больше о том, что происходит на рынке в I полугодии 2025 года читайте в статье"Как меняется рынок офисной недвижимости: 5 новых трендов".