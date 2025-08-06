Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

--0,11

EUR

48,09

--0,26

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,22

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Иностранные оборонные компании активизировали спрос на рынке киевских офисов

XL
Иностранная оборонка стала одним из факторов влияния на офисный рынок столицы. / Depositphotos

Мировые компании-гиганты из сферы оборонно-промышленного комплекса ведут переговоры об открытии в Украине производственных мощностей, поэтому ищут офисные помещения в столице.

Компании военного сегмента создали дополнительный спрос на рынке офисной недвижимости в Киеве. Как писало Delo.ua, часто им нелегко найти помещение в аренду, поэтому рынок предлагает более сложные механизмы удовлетворения их потребностей. По информации CBRE, такие компании рассматривают не только аренду, но и покупку помещений, земельных участков, а также потенциальное собственное строительство.

Впрочем, рынок подогревают не только национальные, но и иностранные компании. Как отметил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник в комментарии Рroperty times, Украина сегодня становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовым современным системам вооружения. Ведь мировые компании-гиганты из сферы оборонно-промышленного комплекса запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров и административно офисных представительств.

По словам эксперта UTG, в этом процессе активно вовлечены компании из Германии (Rheinmetall, KMW), Турции (Baykar), Норвегии (Kongsberg), Латвии (Atlas Aerospace), Великобритании (BAE Systems), США (Northrop Grumman), а также Дании, Франции, Польши и Италии. создают новые рабочие места.

В целом же, по словам Олейника, количество представленных в Украине международных компаний и их представительств – основных потребителей профессиональной офисной недвижимости – в динамике продолжает сокращаться. Большая часть международных финансовых учреждений, вышедших из Украины после Мирового экономического кризиса 2008 года, так и не вернулась.

Вооруженная агрессия России в 2014-2015 годах привела к началу массового оттока российских компаний, их токсичность в сотрудничестве и окончательное закрытие в 2022-2023 годах несмотря на попытки перерегистрации на украинских или европейских юридических лиц. Из-за военных действий и физических угроз для сотрудников большинство стран мира поставили Украину на паузу в выходе на рынок новых брендов, а существующие представительства сокращают персонал или релокуются.

Однако, как отмечает эксперт, лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию России.

Ранее Delo.ua писало, что офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025 года.

Больше о том, что происходит на рынке в I полугодии 2025 года читайте в статье"Как меняется рынок офисной недвижимости: 5 новых трендов".

Автор:
Леся Соловчук