Іноземні оборонні компанії активізували попит на ринку київських офісів

Світові компанії-гіганти зі сфери оборонно-промислового комплексу ведуть перемовини про відкриття в Україні виробничих потужностей, тому одразу шукають офісні приміщення в столиці.

Компанії військового сегменту створили додатковий попит на ринку офісної нерухомості у Києві. Як писало Delo.ua, часто їм нелегко знайти приміщення в оренду, тому ринок пропонує складніші механізми задоволення їхніх потреб. За інформацією CBRE, такі компанії розглядають не лише оренду, а й купівлю приміщень, земельних ділянок, а також потенційне власне будівництво.

Втім, ринок підігрівають не тільки національні, а й іноземні компанії. Як наголосив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник у коментарі Рroperty times, Україна сьогодні стає справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння. Адже світові компанії-гіганти зі сфери оборонно-промислового комплексу запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів та адміністративно-офісних представництв.

За словами експерта UTG, у цьому процесі активно залучені компанії з Німеччини (Rheinmetall, KMW), Туреччини (Baykar), Норвегії (Kongsberg), Латвії (Atlas Aerospace), Великобританії (BAE Systems), США (Northrop Grumman), а також Данії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі та багатьох інших країн, які відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця.

Загалом же, за словами Олійника, кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв — основних споживачів професійної офісної нерухомості — у динаміці продовжує скорочуватися. Більша частина міжнародних фінансових установ, які вийшли з України після Світової економічної кризи 2008 року, так і не повернулися.

Збройна агресія Росії у 2014-2015 роках призвела до початку масового відтоку російських компаній, їх токсичність у співпраці та остаточне закриття у 2022-2023 роках, попри спроби перереєстрації на українських або європейських юридичних осіб. Через воєнні дії та фізичні загрози для співробітників, більшість країн світу поставили Україну на паузу у виході на ринок нових брендів, а існуючі представництва скорочують персонал або релокуються.

Проте, як зазначає експерт, лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особливо тих, які закрилися і повністю залишили територію Росії.

Раніше Delo.ua писало, що офісний ринок втратив рекордну кількість площ у І кварталі 2025-го.

Більше про те, що відбувається на ринку у І півріччі 2025 читайте у статті "Як змінюється ринок офісної нерухомості: 5 нових трендів".