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Инвесторы смогут начинать большие проекты раньше — правительство изменило правила для значительных инвестиций

инвестиции
Государство обновило подход к значительным инвестициям / Depositphotos

Кабинет министров Украины обновил условия реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, позволив инвесторам приступать к вложению средств еще до официальной подачи заявки на государственную поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Теперь бизнес может стартовать с реализацией проектов без ожидания установленного 18-месячного срока.

Как пояснили в правительстве, такие предварительные инвестиции не будут относиться к общему объему "значительных инвестиций", как это определено законодательством. В то же время это изменение позволяет более гибко планировать деятельность и не откладывать запуск перспективных инициатив.

"Это пример того, как сотрудничество государства и бизнеса может создавать реальные предпосылки для экономического роста и финансовой независимости. Чтобы этого достичь, мы должны развивать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Государство поддерживает крупные инвестпроекты в рамках политики "Сделано в Украине". При инвестировании не менее 12 миллионов евро бизнес может получить компенсацию до 30% расходов на капитальные инвестиции. Продолжительность таких проектов может достигать 5 лет.

Приоритетными направлениями инвестирования остаются перерабатывающая промышленность, логистика, добывающая отрасль, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие стратегические сферы.

Минэкономики объявило открытый конкурс для частных компаний, желающих презентовать свои инвестиционные проекты на международной арене.

Автор:
Татьяна Гойденко