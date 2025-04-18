Інвестори зможуть починати великі проєкти раніше — уряд змінив правила для значних інвестицій

Кабінет міністрів України оновив умови реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, дозволивши інвесторам розпочинати вкладення коштів ще до офіційної подачі заявки на державну підтримку.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Відтепер бізнес може стартувати із реалізацією проєктів без очікування встановленого 18-місячного терміну.

Як пояснили в уряді, такі попередні інвестиції не будуть зараховуватись до загального обсягу "значних інвестицій", як це визначено законодавством. Водночас ця зміна дозволяє гнучкіше планувати діяльність і не відкладати запуск перспективних ініціатив.

"Це приклад того, як співпраця держави та бізнесу може створювати реальні передумови для економічного зростання та фінансової незалежності. Щоб цього досягти, ми маємо розвивати виробництво, залучати інвестиції в реальний сектор і підтримувати експорт продукції з високою доданою вартістю", — наголосив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики "Зроблено в Україні". За умови інвестування щонайменше 12 мільйонів євро бізнес може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції. Тривалість таких проєктів може сягати до 5 років.

Пріоритетними напрямами для інвестування залишаються переробна промисловість, логістика, видобувна галузь, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші стратегічні сфери.

Додамо, Мінекономіки оголосило відкритий конкурс для приватних компаній, які бажають презентувати свої інвестиційні проєкти на міжнародній арені. Переможці конкурсу отримають можливість взяти участь у бізнес-ярмарку в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.