Искусственный интеллект против людей: Microsoft показала, какие профессии исчезнут первыми

Microsoft обнародовала результаты исследования, в котором названы профессии, наиболее и менее уязвимые к замене генеративным искусственным интеллектом. Больше всего рискуют потерять работу переводчики, авторы, учителя и представители сферы поддержки. В то же время специалисты ручного труда остаются вне зоны риска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Futurism.

Профессии, которым угрожает ИИ

Компания проанализировала более 200 тысяч анонимных взаимодействий пользователей с Bing Copilot и выяснила: наиболее уязвимыми к автоматизации являются профессии, связанные с текстами, обучением, консультированием и предоставлением информации. Это, в частности, писатели, переводчики, историки, сотрудники служб поддержки клиентов и торговые представители.

Профессии, требующие физического труда, такие как кровельщики, массажисты, домохозяйки, посудомоечники и операторы тяжелой техники, почти не поддаются замене искусственным интеллектом и остаются безопасными.

40 профессий с высокой применимостью искусственного интеллекта:

переводчики, историки, бортпроводники, торговые представители, писатели, служба поддержки клиентов, программисты чпк, телефонные операторы, билетные агенты, дикторы, клерки, преподаватели фермерства, телемаркетологи, консьержи, политологи, аналитики новостей, математики, технические авторы, корректоры, ведущие, бизнесмены рекламы, клерки новых клиентов, помощники статистиков, работники кассы, специалисты по обработке данных, финансовые консультанты, архивариусы, преподаватели экономики, веб-разработчики, аналитики управления, географы, модели, аналитики маркетинга, телекоммуникаторы безопасности, операторы коммутаторов, преподаватели библиотечной науки.

40 профессий с самой низкой применимостью ИИ:

флеботомисты, помощники медсестер, рабочие по удалению опасных материалов, маляры, бальзамизаторы, операторы различных установок, челюстно-лицевые хирурги, монтажники стекла, судотехники, шиномонтажники, протезисты, производственные помощники, рабочие по обслуживанию дорог, техники по подготовке медоборудования каменщики, руководители пожарных, операторы грузовой техники, офтальмологи, массажисты, ассистенты хирургов, помощники кровельщиков, операторы газовых станций, кровельщики, работники АЗС, горничные, операторы мощения, лесозаготовительной техники, моторных лодок, санитарные машины, шлифовщик производители литейных форм, операторы водоочистных сооружений, руководители мостов и операторы дноуглубительных машин.

ИИ не заменит всех

Несмотря на прогнозы о массовой замене профессий, исследование Microsoft показывает: генеративный ИИ не способен полностью выполнять задачи никакой конкретной профессии. Технология только дополняет работу, а не полностью устраняет ее.

Исследователи предупреждают – результаты следует воспринимать осторожно, поскольку Microsoft заинтересована в популяризации ИИ. Также данные не учитывают долгосрочные последствия внедрения новых технологий.

В компании сами признают, что их исследование не доказывает, что ИИ способен полностью заменить любую профессию. Отмечается, что многие задачи до сих пор остаются недоступными для автоматизации, особенно требующие человеческой интуиции, критического мышления или работы с неполной информацией, как, например, в профессиях историка, писателя или политолога.

Также учтено, что пользователи используют ИИ-инструменты по-разному, и это может влиять на оценку важности ИИ в рамках отдельных профессий. Кроме того, сама технология до сих пор имеет серьезные ограничения — в частности, склонность к сочинению фактов, что делает ее ненадежной во многих сферах.

Авторы также отмечают, что даже если ИИ может выполнять часть задач, это не обязательно приведет к снижению уровня занятости или зарплат в отрасли.

Однако не все разделяют оптимизм. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже заявил, что некоторые профессии, такие как служба поддержки клиентов, могут полностью исчезнуть. Остальные бизнес-лидеры прямо говорят о сокращении персонала ради ИИ-экономии.

Таким образом, хотя исследование Microsoft дает представление о потенциальном влиянии ИИ на профессии, оно не дает однозначных ответов. Реальность, скорее всего, будет сложнее: одни профессии трансформируются, другие исчезнут, а новые только появятся.

Напомним, Минэкономики впервые внесло в Национальный классификатор профессий отдельный раздел, посвященный военнослужащим и резервистам. Профессии раздела применяются исключительно к военнослужащим и резервистам оперативного резерва Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной Гвардии Украины .

