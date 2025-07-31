Штучний інтелект проти людей: Microsoft показала, які професії зникнуть першими

Microsoft оприлюднила результати дослідження, в якому названо професії, найбільш і найменш вразливі до заміни генеративним штучним інтелектом. Найбільше ризикують втратити роботу перекладачі, автори, вчителі та представники сфери підтримки. Водночас представники робітничих професій залишаються поза зоною ризику.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Futurism.

Професії, яким загрожує ШІ

Компанія проаналізувала понад 200 тисяч анонімних взаємодій користувачів із Bing Copilot і з’ясувала: найбільш вразливими до автоматизації є професії, пов’язані з текстами, навчанням, консультуванням і наданням інформації. Це, зокрема, письменники, перекладачі, історики, працівники служб підтримки клієнтів і торгові представники.

Професії, що вимагають фізичної праці, такі як покрівельники, масажисти, домогосподарки, посудомийники та оператори важкої техніки, наразі майже не піддаються заміні штучним інтелектом і залишаються безпечними.

40 професій з найвищою застосовністю штучного інтелекту:

перекладачі, історики, бортпровідники, торгові представники, письменники, служба підтримки клієнтів, програмісти чпк, телефонні оператори, квиткові агенти, диктори, клерки, викладачі фермерства, телемаркетологи, консьєржі, політологи, аналітики новин, математики, технічні автори, коректори, ведучі, редактори, викладачі бізнесу, фахівці з pr, промоутери, агенти реклами, клерки нових клієнтів, помічники статистиків, працівники каси, фахівці з обробки даних, фінансові консультанти, архіваріуси, викладачі економіки, веб-розробники, аналітики управління, географи, моделі, аналітики маркетингу, телекомунікатори безпеки, оператори комутаторів, викладачі бібліотечної науки.

40 професій із найнижчою застосовністю ШІ:

флеботомісти, помічники медсестер, робітники з видалення небезпечних матеріалів, маляри, бальзамізатори, оператори різних установок, щелепно-лицьові хірурги, монтажники скла, суднотехніки, шиномонтажники, протезисти, виробничі помічники, робітники з обслуговування доріг, техніки з підготовки медобладнання, оператори пакувальних машин, подавальники, посудомийники, муляри, керівники пожежників, оператори вантажної техніки, офтальмологи, масажисти, асистенти хірургів, помічники покрівельників, оператори газових станцій, покрівельники, працівники АЗС, покоївки, оператори мощення, лісозаготівельної техніки, моторних човнів, санітари, шліфувальники, оператори палебійних машин, залізничні робітники, виробники ливарних форм, оператори водоочисних споруд, керівники мостів та оператори днопоглиблювальних машин.

ШІ не замінить усіх

Попри прогнози про масову заміну професій, дослідження Microsoft показує: генеративний ШІ не здатен повністю виконувати завдання жодної конкретної професії. Технологія лише доповнює роботу, а не усуває її повністю.

Дослідники попереджають — результати варто сприймати обережно, оскільки Microsoft зацікавлена у популяризації ШІ. Також дані не враховують довгострокові наслідки впровадження нових технологій.

У компанії самі визнають, що їхнє дослідження не доводить, що ШІ здатен повністю замінити будь-яку професію. Зазначається, що багато завдань досі залишаються недоступними для автоматизації, особливо ті, що вимагають людської інтуїції, критичного мислення чи роботи з неповною інформацією — як, наприклад, у професіях історика, письменника чи політолога.

Також враховано, що користувачі застосовують ШІ-інструменти по-різному, і це може впливати на оцінку важливості ШІ в межах окремих професій. Крім того, сама технологія досі має серйозні обмеження — зокрема схильність до вигадування фактів, що робить її ненадійною в багатьох сферах.

Автори також наголошують, що навіть якщо ШІ може виконувати частину завдань, це не обов’язково призведе до зниження рівня зайнятості або зарплат у галузі.

Проте не всі поділяють оптимізм. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вже заявив, що деякі професії, як-от служба підтримки клієнтів, можуть повністю зникнути. Інші бізнес-лідери прямо говорять про скорочення персоналу заради ШІ-економії.

Таким чином, хоча дослідження Microsoft дає уявлення про потенційний вплив ШІ на професії, воно не дає однозначних відповідей. Реальність, найімовірніше, буде складнішою: одні професії трансформуються, інші — зникнуть, а нові тільки з’являться.

Нагадаємо, Мінекономіки вперше внесло до Національного класифікатора професій окремий розділ, присвячений військовослужбовцям і резервістам. Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.

