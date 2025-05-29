Испания намерена привлечь миллион мигрантов для поддержки своей экономики: какие шаги предпринимают власти

Испания идет вразрез с европейскими тенденциями, делая самые амбициозные на сегодняшний день миграционные усилия, включая предложение о "массовом урегулировании" статуса нелегальных иностранных рабочих. Испанские чиновники отстаивают миграцию как способ обогащения общества, повышения падения рождаемости и поддержания роста экономики.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это не первая попытка Испании урегулировать статус нелегальных рабочих – с 1986 по 2002 год было шесть других, которые принесли пользу 1,2 миллионам человек – но это часть ее самых амбициозных усилий на данный момент. Тем временем расширяется система виз для сезонных рабочих.

Исторически Испания была страной эмиграции, но стала страной иммиграции только в начале 2000-х годов, когда экономика росла и иностранцы заняли рабочие места, которые испанцы не могли или не хотели выполнять.

Около 94% прибывающих в Испанию мигрантов делают это легально. 23% приезжают из других частей Европы, а 15% из Африки. По данным Банка Испании, легально трудоустроенные иностранцы внесли наибольший вклад в рост ВВП на душу населения в период с 2022 по 2024 год.

Мигранты в основном работают в сельском хозяйстве, здравоохранении и торговле, а также официантами, уборщиками или кухонными рабочими в туристической отрасли. Они селятся в Мадриде, Барселоне и Валенсии, а также в сельских районах, помогая правительству снизить тенденцию потери населения во многих испанских провинциях из-за урбанизации.

Испания инициировала систему временных разрешений на работу с Гамбией, Мавританией и расширила соглашение с Сенегалом.

Для людей из этих стран самым быстрым способом получения визы так называемая натурализация. Если они могут доказать, что у них есть семейные, образовательные или рабочие связи с Испанией, они могут "натурализоваться" за два года. Это открывает путь к постоянному месту жительства за пять лет и к гражданству за 10 лет. Около 300 000 неевропейцев уже приобрели статус натурализации, и ожидается, что изменение миграционного кодекса в этом месяце ускорит этот процесс еще для 200 000 человек.

Теперь новые инициативы власти касаются статуса нелегальных лиц, ныне находящихся в стране. Все парламентские группы, кроме Vox, проголосовали за обсуждение такого законодательства. Чиновники рассматривают поправки, а окончательное голосование состоится уже в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что наиболее уязвимые (как категории населения) украинцы не могут получить в Испании обещанную денежную помощь .