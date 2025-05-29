Іспанія має намір залучити мільйон мігрантів для підтримки своєї економіки: які кроки робить влада

Іспанія йде врозріз з європейськими тенденціями, роблячи найамбіційніші на сьогоднішній день міграційні зусилля, включаючи пропозицію про "масове врегулювання" статусу нелегальних іноземних робітників. Іспанські чиновники відстоюють міграцію як спосіб збагачення суспільства, підвищення падіння народжуваності і підтримки зростання економіки.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Це не перша спроба Іспанії врегулювати статус нелегальних робітників — з 1986 по 2002 рік було шість інших, які принесли користь 1,2 мільйонам людей — але це частина її найамбіційніших зусиль на даний момент. Тим часом розширюється система віз для сезонних робітників.

Історично Іспанія була країною еміграції, але стала країною імміграції тільки на початку 2000-х років, коли економіка зростала, і іноземці зайняли робочі місця, які іспанці не могли або не хотіли виконувати.

Близько 94% мігрантів, які прибувають в Іспанію, роблять це легально. 23% приїжджають з інших частин Європи, а 15% — з Африки. За даними Банку Іспанії, легально працевлаштовані іноземці внесли найбільший внесок у зростання ВВП на душу населення в період з 2022 по 2024 рік.

Мігранти в основному працюють у сільському господарстві, охороні здоров'я та торгівлі, а також офіціантами, прибиральниками або кухонними робітниками в туристичній галузі. Вони селяться в Мадриді, Барселоні та Валенсії, а також у сільських районах, допомагаючи уряду знизити тенденцію з втрати населення у багатьох іспанських провінціях через урбанізацію.

Іспанія ініціювала систему тимчасових дозволів на роботу з Гамбією, Мавританією та розширила угоду з Сенегалом. Крім того, аналогічні угоди вже існують між Іспанією та сімома країнами Латинської Америки, а також з Марокко.

Для людей з цих країн найшвидшим способом отримання візи є так звана натуралізація. Якщо вони можуть довести, що мають сімейні, освітні або робочі зв'язки з Іспанією, вони можуть "натуралізуватися" за два роки. Це відкриває шлях до постійного місця проживання за п'ять років і до громадянства за 10 років. Близько 300 000 неєвропейців вже набули статусу натуралізації, і очікується, що зміна міграційного кодексу цього місяця прискорить цей процес ще для 200 000 осіб.

Наразі нові ініціативи влади стосуються статусу нелегальних осіб, які нині перебувають у країні. Усі парламентські групи, за винятком Vox, проголосували за обговорення такого законодавства. Чиновники розглядають поправки, а остаточне голосування відбудеться вже наступного місяця.

Раніше повідомлялося, що найбільш уразливі (як категорії населення) українці не можуть отримати в Іспанії обіцяну грошову допомогу. Вони мали б отримувати від уряду по $425 доларів щомісяця