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Использование ИИ в работе стало обязательным требованием в крупнейшем фонде мира

ШИ
Использование ИИ в работе стало обязательным требованием

Генеральный директор крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния стоимостью 1,8 триллиона долларов Николай Танген заявил, что не видит будущего в компании для сотрудников, отказывающихся внедрять искусственный интеллект в свою работу.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Вloomberg.

По его словам, использование новых технологий – это не вопрос выбора, а профессиональное требование.

"Это не может быть добровольным. Если вы не будете использовать ИИ, вас никогда не повысят и не примут на работу", — сказал Танген в интервью, которое с 2022 года он пытается убедить около 670 работников Norges Bank Investment Management (NBIM) активно применять инструменты ИИ в ежедневной деятельности.

По словам Тангена, внедрение ИИ позволяет фонду сдерживать рост штата и существенно повышать эффективность.

Танген отметил, что наибольшим вызовом стало внутреннее сопротивление, поскольку всегда 10–20% людей, которые не хотят перемен, но именно им ИИ нужно больше всего.

Результаты уже ощутимы, а внутренний опрос показал 15% прирост производительности в 2024 году, а на 2025-й ожидают не менее 20%.

Среди инструментов, активно используемых в фонде, — Claude от Anthropic, Copilot от Microsoft, Perplexity, Cursor, OpenAI Deep Research и Google AI. Фонд также анализирует новости на 16 языках, структурирует информацию для оценки компаний и ускоряет обработку сложных документов, таких как компенсационные пакеты для топ-менеджмента.

В то же время во внедрении ИИ существуют ограничения. Все коды пересматриваются двумя людьми, запрещается вносить конфиденциальные данные, а независимая торговля осуществляется только людьми.

NBIM владеет около 1,5% всех публичных компаний в мире и входит в число крупнейших инвесторов в технологические гиганты — Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon и Meta.

Добавим, что онлайн-энциклопедия Википедия также интегрирует искусственный интеллект в рабочий процесс своих редакторов и волонтеров, рассматривая ИИ как инструмент для поддержки, а не для полной автоматизации.

Автор:
Татьяна Гойденко