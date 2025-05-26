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Microsoft уволила программиста с 25-летним стажем по решению ИИ-алгоритма

Алгоритм, программист, ИИ
Алгоритм случайно выбрал его для сокращения в последней оптимизации. Фото: Freepik

Программист с 25-летним опытом, живущий с аутизмом и рассеянным склерозом, узнал об увольнении за несколько дней до своего 48-летия. Решение приняла автоматизированная система на основе искусственного интеллекта.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение его супруги на платформе Reddit.

В сообщении жена рассказала, что ее муж, несмотря на аутизм и рассеянный склероз, преданно работал в компании более 25 лет. Он не пропускал рабочих дней, почти не брал больничных и регулярно работал более 60 часов в неделю. За это время обнаружил критические баги, которые могли стоить компании сотни миллионов долларов. Его имя знали даже на уровне CEO.

Последним жестом признания со стороны компании стало вручение ему хрустального сувенира в знак отличия 25-летнего труда. Но уже через несколько месяцев он получил уведомление об увольнении.

Его увольнение стало неожиданным ударом для семьи. Случайно выбранный алгоритмом он оказался среди работников, которых компания сократила в рамках последней волны оптимизации штата. В частности, недавние масштабные увольнения в Microsoft охватили около 3% персонала – это примерно 7000 человек. Больше всего пострадали программисты: только в штате Вашингтон работу потеряли около 2 тысяч IТ-специалистов.

Эта история быстро получила огласку: публикация собрала тысячи реакций и вызвала оживленное обсуждение. Многие пользователи возмущались тем, что решения принимались алгоритмически, без учета личного вклада работников и их многолетней преданности.

Кроме того, недавно Microsoft также пересмотрела политику оценивания эффективности работников. В частности, новые правила предусматривают двухлетний запрет на повторное трудоустройство тех, кто признан недостаточно продуктивным.

Напомним, по данным исследования, сколько времени занимает поиск первой работы в IТ .

Автор:
Алик Сахно