Microsoft увольняет около 7000 работников в рамках масштабной реструктуризации

Корпорация Microsoft объявила о сокращении примерно 3% своей глобальной рабочей силы — это около 7 000 сотрудников.

Об этом сообщает CNBC.

"Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для лучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке", — говорится в официальном заявлении.

К концу июня в Microsoft работало 228 000 человек во всем мире. Несмотря на сокращение, компания демонстрирует стабильные финансовые результаты: за последний квартал чистая прибыль составила 25,8 миллиарда долларов, а прогноз на будущее остался оптимистичным.

Это самый большой раунд сокращений с начала 2023 года, когда Microsoft ликвидировала более 10 000 должностей. В январе этого года компания уже проводила ограниченное сокращение персонала, основанное на результатах индивидуальной эффективности. Однако нынешние увольнения, по словам спикера, не связаны с результатами работы.

Одной из ключевых целей новой волны сокращений является оптимизация управленческой структуры — уменьшение количества управленческих уровней.

Ситуация на рынке труда в области технологий остается напряженной – на прошлой неделе об увольнении 5% персонала объявила и компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла ранее сообщал, что компания изменяет подходы к продажам, что повлияет на темпы роста доходов от облачных технологий, не связанных с искусственным интеллектом. В то же время рост в направлении AI-платформ превышает ожидания.

Он также отметил, что искусственный интеллект генерирует до 30% кода в проектах компании, уже заменяя человеческих специалистов, и эта доля продолжает расти.