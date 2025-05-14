Microsoft звільняє близько 7 000 працівників у межах масштабної реструктуризації

Корпорація Microsoft оголосила про скорочення приблизно 3% своєї глобальної робочої сили — це близько 7 000 працівників. Звільнення торкнуться співробітників на всіх рівнях, у різних командах і регіонах.

Про це повідомляє CNBC.

"Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку", — йдеться в офіційній заяві.

На кінець червня в Microsoft працювало 228 000 людей у всьому світі. Попри скорочення, компанія демонструє стабільні фінансові результати: за останній квартал чистий прибуток склав 25,8 мільярда доларів, а прогноз на майбутнє залишився оптимістичним.

Це найбільший раунд скорочень від початку 2023 року, коли Microsoft ліквідувала понад 10 000 посад. У січні цього року компанія вже проводила обмежене скорочення персоналу, яке базувалося на результатах індивідуальної ефективності. Проте нинішні звільнення, за словами речника, не пов’язані з результатами роботи.

Однією з ключових цілей нової хвилі скорочень є оптимізація управлінської структури — зменшення кількості управлінських рівнів. Подібні заходи раніше здійснювали й інші техгіганти: зокрема, Amazon оголошував про скорочення після виявлення непотрібних рівнів у своїй організації.

Ситуація на ринку праці в галузі технологій залишається напруженою — минулого тижня про звільнення 5% персоналу оголосила й компанія CrowdStrike, яка спеціалізується на кібербезпеці.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла раніше повідомляв, що компанія змінює підходи до продажів, що вплине на темпи зростання доходів від хмарних технологій, не пов’язаних зі штучним інтелектом. Натомість зростання в напрямку AI-платформ перевищує очікування.

Він також зазначив, що штучний інтелект генерує до 30% коду в проектах компанії, вже заміняючи людських фахівців і ця частка продовжує зростати.