Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму

Програміст із 25-річним досвідом, який живе з аутизмом і розсіяним склерозом, дізнався про звільнення за кілька днів до свого 48-річчя. Рішення ухвалила автоматизована система на базі штучного інтелекту.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на допис його дружини на платформі Reddit.

У дописі дружина розповіла, що її чоловік, попри аутизм і розсіяний склероз, віддано працював у компанії понад 25 років. Він не пропускав робочих днів, майже не брав лікарняних і регулярно працював понад 60 годин на тиждень. За цей час виявив критичні баги, які могли коштувати компанії сотні мільйонів доларів. Його ім’я знали навіть на рівні CEO.

Останнім жестом визнання з боку компанії стало вручення йому кришталевого сувеніра на відзнаку 25-річної праці. Та вже за кілька місяців він отримав сповіщення про звільнення.

Його звільнення стало несподіваним ударом для родини. Випадково обраний алгоритмом, він опинився серед працівників, яких компанія скоротила в рамках останньої хвилі оптимізації штату. Зокрема, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.

Ця історія швидко набула розголосу: публікація зібрала тисячі реакцій і викликала жваве обговорення. Чимало користувачів обурювалися тим, що рішення ухвалювались алгоритмічно, без урахування особистого внеску працівників і їхньої багаторічної відданості.

Крім цього, нещодавно Microsoft також переглянула політику оцінювання ефективності працівників. Зокрема, нові правила передбачають дворічну заборону на повторне працевлаштування тих, кого визнано недостатньо продуктивними.

Нагадаємо, за даними дослідження, скільки часу займає пошук першої роботи в ІТ.