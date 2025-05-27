Використання ШІ в роботі стало обов'язковою вимогою в найбільшому фонді світу

Генеральний директор найбільшого у світі суверенного фонду добробуту вартістю 1,8 трильйона доларів Ніколай Танген, заявив, що не бачить майбутнього в компанії для співробітників, які відмовляються впроваджувати штучний інтелект у свою роботу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Вloomberg.

За його словами, використання нових технологій — це не питання вибору, а професійна вимога.

"Це не може бути добровільним. Якщо ви не використовуватимете ШІ, вас ніколи не підвищать і не візьмуть на роботу", — сказав Танген в інтерв’ю, який з 2022 року він намагається переконати близько 670 працівників Norges Bank Investment Management (NBIM) активно застосовувати інструменти ШІ у щоденній діяльності.

За словами Тангена, впровадження ШІ дозволяє фонду стримувати зростання штату та суттєво підвищувати ефективність. Уже зараз близько 300 працівників пишуть код із використанням ШІ, а всередині компанії діє спеціальна команда "розробників ШІ", мережа з 40 амбасадорів та проводяться регулярні тренінги.

Танген відзначив, що найбільшим викликом став внутрішній опір, оскільки завжди є 10–20% людей, які не хочуть змін, але саме їм ШІ потрібен найбільше.

Результати вже відчутні, а внутрішнє опитування показало 15% приріст продуктивності у 2024 році, а на 2025-й очікують щонайменше 20%.

Серед інструментів, які активно використовують у фонді, — Claude від Anthropic, Copilot від Microsoft, Perplexity, Cursor, OpenAI Deep Research та Google AI. Фонд також аналізує новини 16 мовами, структурує інформацію для оцінки компаній та пришвидшує обробку складних документів, таких як компенсаційні пакети для топменеджменту.

Водночас у впровадженні ШІ існують обмеження. Всі коди переглядаються двома людьми, заборонено вносити конфіденційні дані, а незалежна торгівля здійснюється лише людьми.

NBIM володіє близько 1,5% усіх публічних компаній у світі та входить до числа найбільших інвесторів у технологічні гіганти — Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon та Meta.

Додамо, що онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" також інтегрує штучний інтелект в робочий процес своїх редакторів і волонтерів, розглядаючи ШІ як інструмент для підтримки, а не для повної автоматизації.