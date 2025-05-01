"Вікіпедія" використовуватиме штучний інтелект: як це вплине на роботу редакторів

Найближчі три роки онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" присвятить інтеграції штучного інтелекту в робочий процес своїх редакторів і волонтерів, розглядаючи ШІ як інструмент для підтримки, а не для повної автоматизації.

Про це повідомляє TechCrunch.

На тлі побоювань, що штучний інтелект може зрештою вплинути на роботу, яку обіймають люди сьогодні, особливо з точки зору створення контенту, "Вікіпедія" зазначає, що має намір використовувати штучний інтелект як інструмент, який полегшує роботу людей, а не замінює її.

Організація заявляє, що використовуватиме генеративний штучний інтелект у певних сферах, де вона прагне досягти успіху. Наприклад, його планують задіяти для того, щоб швидше перекладати статті, щоб викладати інформацію більш доступно, — а редактори в такий спосіб отримають більше часу для обговорень, що стосуються створення, зміни чи оновлення статей.

Функціонал штучного інтелекту включатиме автоматизацію перекладів для редакторів, а також підтримку в адаптації новоприбулих волонтерів.

"Ми впевнені в успіху роботи зі штучним інтелектом не тільки щодо того, що ми робимо, а і як ми це робимо", — сказав директор з машинного навчання у Wikimedia Foundation Кріс Олбон.

Він підкреслив, що в центрі уваги завжди буде "підхід до людини", а ставку зроблять на прозорість, з урахуванням складності багатомовності — однієї з основ "Вікіпедії".

Керівництво проєкту зазначило, що підтримка бази знань Вікіпедії — це місія, важливість якої зросла з появою генеративного штучного інтелекту, який сьогодні відомий тим, що іноді робить помилки та некоректні відповіді.

Нагадаємо, Європейський Союз представив масштабний план вартістю €20 мільярдів, спрямований на створення нових гігафабрик штучного інтелекту, які стануть ключовими об’єктами для розробки інноваційних моделей ШІ.