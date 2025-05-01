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"Википедия" будет использовать искусственный интеллект: как это повлияет на работу редакторов

искусственный интеллект
Википедия внедряет ИИ / Depositphotos

В ближайшие три года онлайн-энциклопедия "Википедия" посвятит интеграции искусственного интеллекта в рабочий процесс своих редакторов и волонтеров, рассматривая ИИ как инструмент для поддержки, а не для полной автоматизации.

Об этом сообщает TechCrunch.

На фоне опасений, что искусственный интеллект может повлиять на работу, которую занимают люди сегодня, особенно с точки зрения создания контента, "Википедия" отмечает, что намерена использовать искусственный интеллект как инструмент, который облегчает работу людей, а не заменяет ее.

Организация заявляет, что будет использовать генеративный искусственный интеллект в определенных областях, где она стремится добиться успеха. Например, его планируют задействовать для того, чтобы быстрее переводить статьи, чтобы излагать информацию более доступно, а редакторы таким образом получат больше времени для обсуждений, касающихся создания, изменения или обновления статей.

Функционал искусственного интеллекта будет включать в себя автоматизацию переводов для редакторов, а также поддержку в адаптации новоприбывших волонтеров.

"Мы уверены в успехе работы с искусственным интеллектом не только по поводу того, что мы делаем, но и как мы это делаем", — сказал директор по машинному обучению в Wikimedia Foundation Крис Олбон.

Он подчеркнул, что в центре внимания всегда будет "подход к человеку", а ставку сделают на прозрачность, с учетом сложности многоязычия — одной из основ "Википедии".

Руководство проекта отметило, что поддержка базы знаний Википедии — это миссия, важность которой выросла с появлением генеративного искусственного интеллекта, который сегодня известен тем, что иногда совершает ошибки и некорректные ответы.

Напомним, Европейский Союз представил масштабный план стоимостью 20 миллиардов евро, направленный на создание новых гигафабрик искусственного интеллекта, которые станут ключевыми объектами для разработки инновационных моделей ИИ.

Автор:
Татьяна Бессараб