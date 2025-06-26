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Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Оператора газотранспортной системы"
Кабинет министров согласовал кандидатуры Виталия Зубрия и Руслана Стрельца на должности членов наблюдательного совета ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как представителей государства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Новые члены наблюдательного совета ОГТСУ
- Руслан Стрелец - украинский государственный деятель, специалист в сфере экологии и публичного управления.
Имеет несколько высших образований по направлениям: международная экономика, правоведение, экология, публичное управление.
Работал в Днепропетровской ОГА и региональных экологических структурах. В 2015-2019 годах возглавлял департамент экологии Днепропетровской облгосадминистрации.
С 2019 года перешел на работу в центральные органы власти: работал в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, а впоследствии — в Минсреды.
В 2022 году был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Возглавлял министерство до июня 2025 года.
- Виталий Зубрий – украинский экономист, специалист в сфере финансового мониторинга, государственный служащий 2 ранга.
Родился 2 января 1976 года в селе Бужанка Черкасской области. Имеет два высших образования — в областях финансов и правоведения.
С 1997 года работал в налоговых органах, затем — в структурах финансового мониторинга, где занимал руководящие должности.
В течение 2004-2010 годов — первый заместитель председателя Госдепартамента и Госкомитета финансового мониторинга Украины.
Имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины", орден "Князя Ярослава Мудрого" V степени и награды правительства.
Напомним, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.