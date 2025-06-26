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Кабмін оновив склад наглядової ради "Оператора газотранспортної системи"
Кабінет міністрів погодив кандидатури Віталія Зубрія та Руслана Стрільця на посади членів наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" як представників держави.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Нові члени наглядової ради ОГТСУ
- Руслан Стрілець - український державний діяч, фахівець у сфері екології та публічного управління.
Має кілька вищих освіт за напрямами: міжнародна економіка, правознавство, екологія, публічне управління.
Працював у Дніпропетровській ОДА та регіональних екологічних структурах. У 2015–2019 роках очолював департамент екології Дніпропетровської облдержадміністрації.
З 2019 року перейшов на роботу до центральних органів влади: працював у Міністерстві енергетики та захисту довкілля, а згодом — у Міндовкілля.
У 2022 році був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Очолював міністерство до червня 2025 року.
- Віталій Зубрій — український економіст, фахівець у сфері фінансового моніторингу, державний службовець 2 рангу.
Народився 2 січня 1976 року в селі Бужанка, Черкаської області. Має дві вищі освіти — у галузях фінансів і правознавства.
З 1997 року працював у податкових органах, згодом — у структурах фінансового моніторингу, де обіймав керівні посади.
Протягом 2004–2010 років — перший заступник голови Держдепартаменту та Держкомітету фінансового моніторингу України.
Має почесне звання "Заслужений економіст України", орден "Князя Ярослава Мудрого" V ступеня та відзнаки уряду.
Нагадаємо, у 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.