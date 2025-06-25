Кабмин выделил более 700 млн грн на энергетику: деньги пойдут на подготовку к зиме

Кабинет министров выделил более 700 миллионов гривен на 35 проектов в сфере энергетики. Эти инициативы имеют критическое значение для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона в отдельных общинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 25 июня.

По его словам, выделенные средства будут направлены на строительство альтернативных источников тепла и энергии, реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения, а также строительство и установку газопоршневых и когенерационных установок.

Наибольшее финансирование получат проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Кроме того, правительство выделило 50 млн грн на капитальный ремонт реабилитационного отделения Николаевского областного госпиталя для ветеранов. 307 млн грн направлено на закупку оборудования и модернизацию пищеблоков в 23 школах в разных регионах страны.

Также Кабмин принял решение привлечь финансирование от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ ). Эти средства будут направлены на завершение 60-ти проектов восстановления. Это финансирование позволит достроить 19 школ, 12 медицинских заведений и 10 детских садов.

Напомним, правительство утвердило комплекс мер по подготовке к отопительному сезону и обеспечению стабильной работы критической инфраструктуры. Это включает в себя ремонтные работы, накопление топливных запасов, а также подготовку жилых домов, больниц и другие организационно-технические мероприятия.