Кабмін виділив понад 700 млн грн на енергетику: гроші підуть на підготовку до зими

Кабінет міністрів виділив понад 700 мільйонів гривень на 35 проєктів у сфері енергетики. Ці ініціативи мають критичне значення для успішного проходження майбутнього опалювального сезону в окремих громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 червня.

За його словами, виділені кошти будуть спрямовані на будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, а також будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.

Найбільше фінансування отримають проєкти у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, уряд виділив 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. 307 млн грн спрямовано на закупку обладнання та модернізацію харчоблоків у 23 школах в різних регіонах країни.

Також Кабмін прийняв рішення залучити фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Ці кошти будуть спрямовані на завершення 60 проєктів відновлення. Це фінансування дозволить добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків.

Нагадаємо, уряд затвердив комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Це включає ремонтні роботи, накопичення паливних запасів, а також підготовку житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи.