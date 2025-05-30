Уряд створив штаб з підготовки до наступного опалювального сезону

Кабінет міністрів утворив штаб з підготовки до наступного опалювального сезону, який очолить віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

Напрямки координації штабу:

координуватиме дії центральних і місцевих органів виконавчої влади;

сприятиме створенню обласних та міських штабів;

оперативно розв’язуватиме проблемні питання;

здійснюватиме постійний моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до зими.

"Пріоритет — зберегти енергетичну стійкість і забезпечити людей світлом і теплом, незалежно від зовнішніх обставин. Ми проаналізували минулий сезон і вже маємо конкретні рішення, які дозволять мінімізувати ризики. Маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, зокрема — до цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що країна продовжує децентралізацію енергетики, розвиває резервні джерела теплопостачання, а також пришвидшує будівництво когенераційних установок і модульних котелень.

Окрему увагу приділяють відновленню енергомереж у прифронтових регіонах, що зазнали найбільших руйнувань, а також модернізації всієї системи енергозабезпечення.

Наразі введено в експлуатацію 130 МВт потужностей когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році планується підключити понад 900 МВт нових потужностей.

До складу штабу увійшли заступник Міністра розвитку громад та територій та заступник Міністра енергетики, які виконують функції заступників голови. Підготовка до нового опалювального сезону вже триває.

Нагадаємо, що під час опалювального сезону 2024-2025 програмою житлових субсидій скористалися близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.