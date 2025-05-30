- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство создало штаб по подготовке к следующему отопительному сезону
Кабинет министров создал штаб по подготовке к следующему отопительному сезону, который возглавит вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.
Направления координации штаба:
- координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти;
- будет способствовать созданию областных и городских штабов;
- оперативно решать проблемные вопросы;
- будет осуществлять постоянный мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме.
"Приоритет — сохранить энергетическую устойчивость и обеспечить людей светом и теплом, независимо от внешних обстоятельств. Мы проанализировали прошлый сезон и уже имеем конкретные решения, которые позволят минимизировать риски. Должны быть готовы к любым сценариям, в частности — к целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру", — подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что страна продолжает децентрализацию энергетики, развивает резервные источники теплоснабжения, а также ускоряет строительство когенерационных установок и модульных котельных.
Отдельное внимание уделяется восстановлению энергосетей в приносимых наибольших разрушениях прифронтовых регионах, а также модернизации всей системы энергообеспечения.
Введено в эксплуатацию 130 МВт мощностей когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В 2025 году планируется подключить более 900 МВт новых мощностей.
В состав штаба вошли заместитель Министра развития общин и территорий и заместитель Министра энергетики, выполняющих функции заместителей председателя. Подготовка к новому отопительному сезону уже идет.
Напомним, что во время отопительного сезона 2024-2025 программой жилищных субсидий воспользовалось около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.