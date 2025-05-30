Правительство создало штаб по подготовке к следующему отопительному сезону

Кабинет министров создал штаб по подготовке к следующему отопительному сезону, который возглавит вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

Направления координации штаба:

координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти;

будет способствовать созданию областных и городских штабов;

оперативно решать проблемные вопросы;

будет осуществлять постоянный мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

"Приоритет — сохранить энергетическую устойчивость и обеспечить людей светом и теплом, независимо от внешних обстоятельств. Мы проанализировали прошлый сезон и уже имеем конкретные решения, которые позволят минимизировать риски. Должны быть готовы к любым сценариям, в частности — к целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру", — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что страна продолжает децентрализацию энергетики, развивает резервные источники теплоснабжения, а также ускоряет строительство когенерационных установок и модульных котельных.

Отдельное внимание уделяется восстановлению энергосетей в приносимых наибольших разрушениях прифронтовых регионах, а также модернизации всей системы энергообеспечения.

Введено в эксплуатацию 130 МВт мощностей когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. В 2025 году планируется подключить более 900 МВт новых мощностей.

В состав штаба вошли заместитель Министра развития общин и территорий и заместитель Министра энергетики, выполняющих функции заместителей председателя. Подготовка к новому отопительному сезону уже идет.

Напомним, что во время отопительного сезона 2024-2025 программой жилищных субсидий воспользовалось около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.