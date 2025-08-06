Карьера, недвижимость, доходы. Что известно о новом директоре БЭБ Цивинском

6 августа правительство назначило Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности. Delo.ua собрало сведения о новом руководителе БЭБ. Рассказываем, что о нем известно.

Александр Цивинский – украинский юрист, правоохранитель, руководитель третьего подразделения детективов Второго главного подразделения детективов НАБУ. С июня 2025 года – победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.

Путь к голове БЭБ

Родился во Львове. В 2003 окончил Институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины. Параллельно учился на юридическом заочном факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, который окончил в 2006 году.

Профессиональную карьеру начал в 2003 году как следователь в Галицком районном отделе полиции Львова. В 2007 году переведен в следственное управление ГУ МВД во Львовской области, где расследовал преступления против жизни и здоровья. Занимал должности старшего следователя, криминалиста, заместителя начальника отдела.

В 2015 году уволился из органов внутренних дел по результатам успешного конкурса в новое Национальное антикоррупционное бюро Украины. В НАБУ работает с самого начала создания структуры: сначала как детектив, потом старший детектив, старший детектив-руководитель отдела. Был в следственной группе, которая расследовала громкие дела, в частности против бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого обвиняли в присвоении активов, связанных с бизнес-интересами Сергея Курченко. По этому делу суд определил один из рекордных залогов – более 270 млн грн.

Курировал расследование по преступной организации, связанной с чиновниками киевской городской власти, в частности с Денисом Комарницким. Являлся руководителем операции "Чистый город", в рамках которой НАБУ и САП разоблачили коррупционные схемы в земельной и бюджетной сферах столицы.

В анкете от декабря 2022 года Цивинский отметил, что состоит в браке, имеет двоих сыновей.

Что задекларировал Цивинский в 2024 году

Согласно декларации о доходах за 2024 год, которую Александр Цивинский подал 30 апреля 2025 года, он владеет квартирой в Киеве площадью более 100 м². Его жена, Марьяна Цивинская, имеет 38% в праве собственности на жилой дом площадью 240 м² в городе Винники, а также земельный участок в селе Рясное-Русское Львовской области. Кроме того, она арендует квартиру площадью 75 м² в Киеве. Сын Максим Цивинский указан в декларации как пользователь жилья в Великобритании в рамках программы Homes for Ukraine.

В 2024 году Александр Цивинский задекларировал 2,3 млн грн дохода, полученного в качестве заработной платы в НАБУ. Его жена получила почти 2,1 млн грн от предпринимательской деятельности. Также в декларации отмечены незначительные социальные выплаты и доходы от процентов на банковских счетах.

Среди финансовых активов — наличные деньги: $14 500 у Цивинского и $13 500 у жены. Они также имеют счета в украинских банках с суммами в гривнах и долларах, в частности у нового руководителя БЭБ более 185 тыс. грн и свыше $ 2000. У жены меньшие суммы.

Скандал вокруг назначения Цивинского председателем БЭБ

Цивинский неоднократно принимал участие в конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в частности, на должность директора.

Он победил в конкурсе еще 24 июня, получив единогласную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий. Его кандидатура была подана в Кабмин 30 июня, однако правительство отклонило ее, ссылаясь на предостережение СБУ.

В ходе заседания выяснилось, что у Александра Цивинского есть родственники с гражданством Российской Федерации. По словам самого кандидата, российский паспорт есть у его отца, с которым он не поддерживает никакого контакта уже несколько лет.

Бизнес неоднократно обращался к власти, призывая пересмотреть решение о неназначении Цивинского на должность главы БЭБ. Накануне он прошел полиграф, о необходимости которого ранее говорила премьер Юлия Свириденко. И после этого правительство согласилось, чтобы Цивинский возглавил бюро.