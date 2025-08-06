Кар'єра, нерухомість, доходи. Що відомо про нового директора БЕБ Цивінського

6 серпня уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Delo.ua зібрало відомості про нового очільника БЕБ. Розповідаємо, що про нього відомо.

Олександр Цивінський – український юрист, правоохоронець, керівник третього підрозділу детективів Другого головного підрозділу детективів НАБУ. З червня 2025 року – переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Народився у Львові. У 2003 році закінчив Інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. Паралельно навчався на правничому заочному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2006 році.

Професійну кар'єру розпочав у 2003 році як слідчий у Галицькому районному відділі поліції Львова. У 2007 році переведений до слідчого управління ГУ МВС у Львівській області, де розслідував злочини проти життя і здоров'я. Обіймав посади старшого слідчого, криміналіста, заступника начальника відділу.

У 2015 році звільнився з органів внутрішніх справ за результатами успішного конкурсу до новоствореного Національного антикорупційного бюро України. У НАБУ працює від початку створення структури: спочатку як детектив, згодом – старший детектив, старший детектив-керівник відділу. Був у слідчій групі, яка розслідувала гучні справи, зокрема проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якому закидали привласнення активів, пов’язаних із бізнес-інтересами Сергія Курченка. У цій справі суд визначив одну з рекордних застав — понад 270 млн грн.

Курував розслідування щодо злочинної організації, пов’язаної з посадовцями київської міської влади, зокрема із Денисом Комарницьким. Був керівником операції "Чисте місто", в межах якої НАБУ та САП викрили корупційні схеми в земельній і бюджетній сферах столиці.

В анкеті від грудня 2022 року Цивінський зазначив, що перебуває у шлюбі, має двох синів.

Що задекларував Цивінський у 2024-му

Згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, яку Олександр Цивінський подав 30 квітня 2025 року, він володіє квартирою у Києві площею понад 100 м². Його дружина, Мар’яна Цивінська, має 38% у праві власності на житловий будинок площею 240 м² у місті Винники, а також земельну ділянку в селі Рясне-Руське на Львівщині. Крім того, вона орендує квартиру площею 75 м² у Києві. Син Максим Цивінський зазначений у декларації як користувач житла у Великій Британії в межах програми Homes for Ukraine.

У 2024 році Олександр Цивінський задекларував 2,3 млн грн доходу, отриманого як заробітна плата в НАБУ. Його дружина отримала майже 2,1 млн грн від підприємницької діяльності. Також у декларації зазначені незначні соціальні виплати й доходи від відсотків на банківських рахунках.

Серед фінансових активів — готівка: $14 500 у Цивінського та $13 500 у дружини. Вони також мають рахунки в українських банках із сумами у гривнях та доларах, зокрема у нового очільника БЕБ є понад 185 тис. грн і більш ніж $2000. У дружини менші суми.

Скандал навколо призначення Цивінського головою БЕБ

Цивінський неодноразово брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема на посаду директора.

Він переміг у конкурсі ще 24 червня, отримавши одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним. Його кандидатуру було подано до Кабміну 30 червня, однак уряд відхилив її, посилаючись на застереження СБУ.

Під час засідання з’ясувалося, що у Олександра Цивінського є родичі з громадянством Російської Федерації. За словами самого кандидата, російський паспорт має його батько, з яким він не підтримує жодного контакту вже кілька років.

Бізнес неодноразово звертався до влади, закликаючи переглянути рішення щодо непризначення Цивінського на посаду очільника БЕБ. Напередодні він пройшов поліграф, про необхідність якого раніше говорила прем'єрка Юлія Свириденко. І після цього уряд погодився, щоб Цивінський очолив бюро.