Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,07

EUR

43,52

--0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,74

EUR

43,80

43,65

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карьерный рост: военнослужащие перейдут на стандарты НАТО

военнослужащие ВСУ
В Украине будут внедрены новые правила карьерного роста военнослужащих. Фото: facebook.com/UALandForces

В Украине планируется внедрить четкие правила карьерного роста военнослужащих. Минобороны разработало проект указа, которым предполагается утвердить новые правила прохождения военной службы в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта, отвечающей стандартам НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Положение разделено на три периода: мирное время, особый период и военное положение. Кроме того, предусмотрено разделение по видам военной службы.

Какие изменения предусмотрены?

Ключевые изменения, которые заработают после возвращения к мирному времени, предусматривают:

  • карьерный рост по воинскому званию – получение дежурного воинского звания по рейтинговой или конкурсной системе с одновременным назначением на высшую должность;
  • перемещение для повышения квалификации и приобретения опыта;
  • четкие сроки выслуги в звании – минимальные и максимальные;
  • предельные сроки пребывания на офицерских должностях;
  • систему аттестации для прозрачной оценки военнослужащих.

Кроме того, новая система предусматривает справедливое вознаграждение за высокие показатели службы, что будет способствовать усилению боеспособности армии.

Отмечается, что правительство одобрило проект указа и внесло его на рассмотрение президенту Украины.

"Реформа направлена на внедрение прозрачной и справедливой системы карьерного роста военнослужащих. В ней продвижение по службе будет основываться на объективной оценке личных достижений военных, их навыков и компетенции", — пояснили в министерстве.

Напомним, в январе правительство утвердило "Упаковку раненого". В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать новый набор, включающий адаптивную одежду и средства личной гигиены.

Автор:
Татьяна Ковальчук