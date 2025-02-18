Карьерный рост: военнослужащие перейдут на стандарты НАТО

В Украине планируется внедрить четкие правила карьерного роста военнослужащих. Минобороны разработало проект указа, которым предполагается утвердить новые правила прохождения военной службы в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта, отвечающей стандартам НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Положение разделено на три периода: мирное время, особый период и военное положение. Кроме того, предусмотрено разделение по видам военной службы.

Какие изменения предусмотрены?

Ключевые изменения, которые заработают после возвращения к мирному времени, предусматривают:

карьерный рост по воинскому званию – получение дежурного воинского звания по рейтинговой или конкурсной системе с одновременным назначением на высшую должность;

перемещение для повышения квалификации и приобретения опыта;

четкие сроки выслуги в звании – минимальные и максимальные;

предельные сроки пребывания на офицерских должностях;

систему аттестации для прозрачной оценки военнослужащих.

Кроме того, новая система предусматривает справедливое вознаграждение за высокие показатели службы, что будет способствовать усилению боеспособности армии.

Отмечается, что правительство одобрило проект указа и внесло его на рассмотрение президенту Украины.

"Реформа направлена на внедрение прозрачной и справедливой системы карьерного роста военнослужащих. В ней продвижение по службе будет основываться на объективной оценке личных достижений военных, их навыков и компетенции", — пояснили в министерстве.

Напомним, в январе правительство утвердило "Упаковку раненого". В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать новый набор, включающий адаптивную одежду и средства личной гигиены.