В Украине заработает Единый государственный реестр военнослужащих: что он даст

В Украине запустят Единый государственный реестр военнослужащих, который станет базой для создания современной системы электронных услуг для военных и совершенствования военного учета.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Законопроект №12066, предусматривающий создание реестра, был принят в целом Верховной Радой 18 декабря.

"Реестр не только сделает данные о наших защитниках и защитницах более качественными. А еще и поможет построить экосистему, в центре которой – военные со своими потребностями, быстро удовлетворяющиеся без очередей, бумажных справок", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Законопроект предусматривает:

создание единой базы данных о военнослужащих;

внедрение электронных услуг для военных и их семей, в частности, в части предоставления социальных льгот и гарантий;

запуск уникального электронного идентификатора Military ID, позволяющего обмениваться данными между реестрами без использования персональных данных;

формирование законодательной основы для развития приложения "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины.

Согласно законопроекту, в реестре военнослужащих обеспечивается сбор, хранение, накопление, актуализация, учет, обработка, защита, обезличивание и гарантирование уникальности записей данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта

Сообщается, что реестр будет содержать только минимально необходимую информацию для предоставления социальных услуг, не собирая данных о службе, звании или специальности. Конфиденциальные данные будут оставаться в защищенных контурах других информационных систем, не имеющих доступа к внешним реестрам.

Держатель Единого государственного реестра военнослужащих обязан выполнять следующие ключевые задачи:

Реализация государственной политики: формировать и внедрять государственную политику в области создания, ведения и функционирования Реестра.

формировать и внедрять государственную политику в области создания, ведения и функционирования Реестра. Подготовка предложений: подавать в Кабинет Министров Украины предложения по усовершенствованию политики в сфере ведения Реестра.

подавать в Кабинет Министров Украины предложения по усовершенствованию политики в сфере ведения Реестра. Ведение и администрирование: обеспечение функционирования, обновления и администрирования Реестра.

обеспечение функционирования, обновления и администрирования Реестра. Проверка данных: осуществлять верификацию, анализ и валидацию информации, включенной в Реестр, согласно правительственным нормативам.

осуществлять верификацию, анализ и валидацию информации, включенной в Реестр, согласно правительственным нормативам. Ограничение доступа: определять уровни доступа к информации, хранящейся в Реестре, и обеспечивать ее защиту.

определять уровни доступа к информации, хранящейся в Реестре, и обеспечивать ее защиту. Интеграция с другими системами: организовывать электронное взаимодействие между Реестром военнослужащих и другими государственными реестрами и информационными системами.

организовывать электронное взаимодействие между Реестром военнослужащих и другими государственными реестрами и информационными системами. Другие задачи: выполнять полномочия, предусмотренные Законом "О публичных электронных реестрах" и другими нормативными актами.

Администратором будет выступать держатель, отвечающий за:

Техническая поддержка: обеспечение хостинга, технического обслуживания и функционирования системы.

обеспечение хостинга, технического обслуживания и функционирования системы. Разработка ПО: создание, обновление и поддержка программного обеспечения для работы Реестра.

создание, обновление и поддержка программного обеспечения для работы Реестра. Сохранение данных: защита и безопасное хранение данных и другой информации в системе.

защита и безопасное хранение данных и другой информации в системе. Дополнительные функции: выполнение задач, предусмотренных действующим законодательством.

Этот шаг поможет сделать систему учета военных более эффективной, а также способствовать развитию цифровизации в оборонном секторе Украины.

Добавим, в Верховной Раде зарегистрировано законопроект №12222 об уменьшении предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Инициативу аргументируют состоянием здоровья старших военнослужащих, необходимостью ротации и демобилизации.