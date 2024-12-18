В Україні запрацює Єдиний державний реєстр військовослужбовців: що він дасть

В Україні запустять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, який стане базою для створення сучасної системи електронних послуг для військових і вдосконалення процесу військового обліку.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Законопроєкт №12066, що передбачає створення реєстру, був ухвалений в цілому Верховною Радою 18 грудня.

"Реєстр не тільки зробить дані про наших захисників та захисниць якіснішими. А ще й допоможе побудувати екосистему, у центрі якої – військові зі своїми потребами, що швидко задовольняються без черг, паперових довідок", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Законопроєкт передбачає:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців;

впровадження електронних послуг для військових та їхніх сімей, зокрема в частині надання соціальних пільг і гарантій;

запуск унікального електронного ідентифікатора Military ID, що дозволить обмінюватися даними між реєстрами без використання персональних даних;

формування законодавчої основи для розвитку застосунку "Армія+" та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України.

Згідно із законопроєктом, у реєстрі військовослужбовців забезпечується збирання, зберігання, накопичення, актуалізація, облік, обробка, захист, знеособлення та гарантування унікальностізаписів даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту

Повідомляється, що реєстр міститиме лише мінімально необхідну інформацію для надання соціальних послуг, не збираючи даних про службу, звання чи спеціальність. Конфіденційні дані залишатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем, які не мають доступу до зовнішніх реєстрів.

Держатель Єдиного державного реєстру військовослужбовців зобов’язаний виконувати такі ключові завдання:

Реалізація державної політики: формувати та впроваджувати державну політику у сфері створення, ведення і функціонування Реєстру.

формувати та впроваджувати державну політику у сфері створення, ведення і функціонування Реєстру. Підготовка пропозицій: подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення політики у сфері ведення Реєстру.

подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення політики у сфері ведення Реєстру. Ведення та адміністрування: забезпечувати функціонування, оновлення та адміністрування Реєстру.

забезпечувати функціонування, оновлення та адміністрування Реєстру. Перевірка даних: здійснювати верифікацію, аналіз і валідацію інформації, яка включена до Реєстру, згідно з урядовими нормативами.

здійснювати верифікацію, аналіз і валідацію інформації, яка включена до Реєстру, згідно з урядовими нормативами. Обмеження доступу: визначати рівні доступу до інформації, що зберігається в Реєстрі, і забезпечувати її захист.

визначати рівні доступу до інформації, що зберігається в Реєстрі, і забезпечувати її захист. Інтеграція з іншими системами: організовувати електронну взаємодію між Реєстром військовослужбовців та іншими державними реєстрами й інформаційними системами.

організовувати електронну взаємодію між Реєстром військовослужбовців та іншими державними реєстрами й інформаційними системами. Інші завдання: виконувати повноваження, передбачені Законом України "Про публічні електронні реєстри" та іншими нормативними актами.

Адміністратором виступатиме держатель, який відповідатиме за:

Технічну підтримку: забезпечення хостингу, технічного обслуговування і функціонування системи.

забезпечення хостингу, технічного обслуговування і функціонування системи. Розробку ПЗ: створення, оновлення та підтримку програмного забезпечення для роботи Реєстру.

створення, оновлення та підтримку програмного забезпечення для роботи Реєстру. Збереження даних: захист і безпечне зберігання даних та іншої інформації в системі.

захист і безпечне зберігання даних та іншої інформації в системі. Додаткові функції: виконання завдань, передбачених чинним законодавством.

Цей крок допоможе зробити систему обліку військових більш ефективною, а також сприятиме розвитку цифровізації в оборонному секторі України.

Додамо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Ініціативу аргументують станом здоров’я старших військовослужбовців, необхідністю ротації та демобілізації.