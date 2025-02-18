Кар’єрне зростання: військовослужбовці перейдуть на стандарти НАТО

В Україні планують впровадити чіткі правила кар’єрного зростання військовослужбовців. Міноборони розробило проєкт указу, яким передбачається затвердити нові правила проходження військової служби у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту, що відповідає стандартам НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Положення поділено на три періоди: мирний час, особливий період та воєнний стан. Крім того передбачено поділ за видами військової служби.

Які зміни передбачено?

Ключові зміни, що запрацюють після повернення до мирного часу передбачають:

кар’єрне зростання за військовим званням – отримання чергового військового звання за рейтинговою або конкурсною системою з одночасним призначенням на вищу посаду;

переміщення для підвищення кваліфікації та набуття досвіду;

чіткі строки вислуги у званні – мінімальні та максимальні;

граничні строки перебування на офіцерських посадах;

систему атестації для прозорої оцінки військовослужбовців.

Крім того, нова система передбачає справедливе винагородження за високі показники служби, що загалом сприятиме посиленню боєздатності армії.

Зазначається, що уряд схвалив проєкт указу та вніс його на розгляд президенту України.

"Реформа спрямована на впровадження прозорої та справедливої системи кар’єрного зростання військовослужбовців. У ній просування по службі базуватиметься на об’єктивній оцінці особистих досягнень військових, їх навичок та компетенції", — пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, у січні уряд затвердив "Пакунок пораненого". Цьогоріч поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть новий набір, до якого входить адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.