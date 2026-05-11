Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1538-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и совершил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и четыре вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений, враг произвел 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Прилепка, Лиман и Красное Первое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах Куриловки и Ковшаровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Миньковка и в направлении Заповедного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новое.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Радостное и Александроград.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Волшебное, Гуляйполе, Новое Запорожье, Святопетровка, Доброполье, Железнодорожное, Елена Константиновка и Гуляйпольское.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько