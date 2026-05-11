Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года

Продолжается 1538-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и совершил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и четыре вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений, враг произвел 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Прилепка, Лиман и Красное Первое.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Миньковка и в направлении Заповедного.

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новое.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Радостное и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Волшебное, Гуляйполе, Новое Запорожье, Святопетровка, Доброполье, Железнодорожное, Елена Константиновка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

