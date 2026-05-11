Втрати ворога станом на 11 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1538 добу повномасштабної війни становлять 1 342 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб

танків – 11 924 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.

артилерійських систем – 41 863 (+76) од.

РСЗВ – 1 783 (+1) од.

засоби ППО – 1 373 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.

спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

